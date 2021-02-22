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Королевська прийшла в Раду поговорити про соціальну нерівність у сукні за 87 тисяч

Автор: Styler

В п'ятницю народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська прийшла на брифінг у Верховну Раду в сукні від Fendi, яка коштує 2600 євро або більше ніж 87 тисяч гривень.

Про це розповіла журналістка Ганна Стешенко на своїй сторінці в Facebook.

У своєму дорогому вбранні нардеп розповідала, як опозиція "в найкоротший час може зменшити соціальні розриви в Україні".

Скріншот з відео

"Цинізм і соціальний розрив, правда, видно відразу", - підкреслила Стешенко.

Скріншот

Журналістка також додала, що це все при середній зарплатні нардепа без "депутатських" у 40 тисяч гривень.

Скріншот

На Королівській було плаття Fendi з літньої колекції 2020 року. Воно також прикрашене культовим візерунком FF Karligraphy, розробленим Карлом Лагерфельдом, декоративною строчкою і ременем із золотистою пряжкою.

Наталія Королевська в сукні за 87 тисяч (фото: facebook.com/Aleksandr Goncharov)

Користувачі мережі також прокоментували наряд депутата.

  • Які дорогі ганчірки на мавпу не натягнути, вона все одно залишиться мавпою! Так і тут... на обличчі все "написано";
  • Ну таке...халат нагадує;
  • Не найкраща модель у Fendi. Можна сказати, що з бабусиної скрині;
  • Могла сказати, що вже поборола цей самий розрив;
  • Вона прийшла у депутати в статусі дуже багатого бізнесмена. Хоча згоден, що красуватися перед бідним народом в дорогих шатах - це і не красиво і нерозумно;
  • Дівчину можна вивезти з села, а ось любов до лейблів в крові;
  • Наталія Юріївна собі не зраджує, стиль витриманий, так сказати. Пам'ятаєш мітинги підприємців під радою (не пам'ятаю вона тоді в "Батьківщині" ще була або вже в ПР), вона так само виступати ходила з брендовими сумками за ціною як річний податок одного підприємця середнього рівня.

Нагадаємо, журналісти знайшли величезний особняк під Києвом, в якому живе Королівська. При цьому на території є власні озера.

Раніше ми писали про те, що розкішний особняк Ротару під Києвом показали на відео.

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Новини України Наталія Королевськанардеп
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