Королевська прийшла в Раду поговорити про соціальну нерівність у сукні за 87 тисяч

У своєму дорогому вбранні нардеп розповідала, як опозиція "в найкоротший час може зменшити соціальні розриви в Україні".

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"Цинізм і соціальний розрив, правда, видно відразу", - підкреслила Стешенко.

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Журналістка також додала, що це все при середній зарплатні нардепа без "депутатських" у 40 тисяч гривень.

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На Королівській було плаття Fendi з літньої колекції 2020 року. Воно також прикрашене культовим візерунком FF Karligraphy, розробленим Карлом Лагерфельдом, декоративною строчкою і ременем із золотистою пряжкою.

Наталія Королевська в сукні за 87 тисяч (фото: facebook.com/Aleksandr Goncharov)

Користувачі мережі також прокоментували наряд депутата.