Власні озера і величезний особняк: знайдений будинок під Києвом, в якому живе Королевська (відео)

Журналісти знайшли особняк Королевської під Києвом (Колаж РБК-Уккраина)

Ексміністр соціальної політики депутат ОПЗЖ Наталія Королевська вказала у своїй декларації лише одну квартиру, в якій вона може проживати. Вона належить її чоловікові – депутату від ОПЗЖ Юрію Солоду. Також у Королевської в оренді дві ділянки в Луганській області та офіс.

Проте журналістам програми "Гроші" вдалося знайти будинок під Києвом, де найімовірніше і проживає Наталія Королевська. Особняк знаходиться в елітному селищі Лісники, у 20 км від столиці по Обухівській трасі. Там багато елітних особняків, серед яких загубилися маленькі будиночки місцевих жителів.

Фахівці говорять, що купити ділянку землі в Лісниках вже майже неможливо. За словами самої Королевської, величезний особняк в Лісниках належить її батькам. Вказувати його в декларації вона його не зобов'язана, оскільки не живе в ньому постійно і не веде з ними спільного господарства.

Територія займає майже один гектар, на якій розташовані два штучних озера, власна гора, відкритий басейн і особняк на 600 квадратних метрів. Також є будинок для прислуги, будинок для охорони, критий басейн, лазня і кілька альтанок для відпочинку.

Проте журналісти стверджують, що машину Королевської бачать в Лісниках у будні дні, у вихідні, у її соціальних мережах багато фотографій з особняка і його околиць.

За документами значиться, що особняк знаходиться в іпотеці та належить кільком людям. Договір складений з грубими порушеннями.

Журналісти виявили особняк під Києвом, у якому живе Наталія Королевська

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