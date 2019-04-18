Королева Єлизавета незадоволена Кейт Міддлтон: що сталося

Кейт Міддлтон часто дістається від королеви Єлизавети за вибір неправильного наряду, в якому дружина принца Вільяма з'являється на публічних заходах, повідомляє Ехргеѕѕ.

Так, в королівському протоколі Великобританії чітко прописаний дрес-код, якого мають дотримуватися всі члени сім'ї. Але Кейт Міддлтон, яка готується змінити королеву на престолі, іноді порушує модні правила.

Журналіст і королівський експерт Ешлі Пірсон розповіла, що Єлизавета II часто відчитує герцогиню Кембриджську за вибір одягу. Щодо Кейт діє цілий ряд правил і обмежень.

Кейт Міддлтон розлютила королеву Єлизавету (фото: facebook.com TheBritishMonarchy)

При цьому королева не тільки робить зауваження Кейт, вона навіть пише спеціальні нотатки, які потім передає своєї внучатій невістці. Особливо це стосується спідниць неприйнятної довжини або колготок неправильного кольору.

Нагадаємо, раніше оприлюднили невідомі факти про весілля Кейт Міддлтон і принца Гаррі.

До речі, нещодавно у мережу потрапили ексклюзивні фото Меган Маркл.

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