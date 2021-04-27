Єлизавета II вперше зі смерті чоловіка похвалилася радісною подією

У королеви Єлизавети II вперше з смерті коханого чоловіка принца Філіпа , герцога Единбурзького, відбулася радісна подія. Один з жеребців стайні королеви переміг на Віндзорських перегонах.

Таким чином, у скорботної королеви-вдови з'явився привід для радості. Адже коней і скачки вона щиро любить з самого дитинства.

Повідомляється, що переможцем стало дворічне лоша, на якому їздить відомий жокей Ойсін Мерфі. Цей кінь є гордістю королівської стайні.

Безумовно, Її Величність була рада, що її кінь прийшов до фінішу першим. Адже вона велика прихильниця забігів. Минулого року через пандемію королеві довелося пропустити змагання, але в цьому вна може повернутися до перегляду кінних змагань.

Фото: Королева Єлизавета II в стайні (Getty Images)

Королева вже завершила офіційний траур по чоловікові і може повернутися до виконання не тільки обов'язків, але і радувати себе такими приємними дрібницями, як кінні забіги.

Єлизавета II планує бути присутнім на легендарних королівських перегонах Royal Ascot, які пройдуть цього літа. Правда вони не будуть настільки розмашистими через карантинні обмеження.

Фото: Королева Єлизавета II завжди любила коней і верхову їзду (Getty Images)