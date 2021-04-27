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Єлизавета II вперше зі смерті чоловіка похвалилася радісною подією

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 27 квітня 2021 15:15
Єлизавета II вперше зі смерті чоловіка похвалилася радісною подією Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У королеви Єлизавети II вперше з смерті коханого чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, відбулася радісна подія. Один з жеребців стайні королеви переміг на Віндзорських перегонах.

Про це пише Hello!

Таким чином, у скорботної королеви-вдови з'явився привід для радості. Адже коней і скачки вона щиро любить з самого дитинства.

Повідомляється, що переможцем стало дворічне лоша, на якому їздить відомий жокей Ойсін Мерфі. Цей кінь є гордістю королівської стайні.

Безумовно, Її Величність була рада, що її кінь прийшов до фінішу першим. Адже вона велика прихильниця забігів. Минулого року через пандемію королеві довелося пропустити змагання, але в цьому вна може повернутися до перегляду кінних змагань.

Єлизавета II вперше зі смерті чоловіка похвалилася радісною подією

Фото: Королева Єлизавета II в стайні (Getty Images)

Королева вже завершила офіційний траур по чоловікові і може повернутися до виконання не тільки обов'язків, але і радувати себе такими приємними дрібницями, як кінні забіги.

Єлизавета II планує бути присутнім на легендарних королівських перегонах Royal Ascot, які пройдуть цього літа. Правда вони не будуть настільки розмашистими через карантинні обмеження.

Єлизавета II вперше зі смерті чоловіка похвалилася радісною подією

Єлизавета II вперше зі смерті чоловіка похвалилася радісною подією

Фото: Королева Єлизавета II завжди любила коней і верхову їзду (Getty Images)

Раніше ми писали про історію кохання і секрети міцного шлюбу королеви Єлизавети II і принца Філіпа. Вони були разом так довго, як ніхто з правлячих коли-небудь монархів - цілих 73 роки.

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