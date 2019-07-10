Чим годують українців пляжні торговці? Шокуючі подробиці

Пляжні торговці часто наживаються на українцях, які вибираються влітку на морі. Журналісти провели розслідування і дізналися подробиці приготування їжі, яка реалізовується біля берега моря. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Для того, щоб дізнатися, як готується їжа, яка продається на пляжах Одеси, журналісти влаштувалися працювати продавцями. Так, вони дізналися, що на початку літа кукурудза, яку продають під виглядом свіжої, по-справжньому була заморожена в минулому році.

Така ж ситуація і з креветками, вони продаються нібито як свіжий продукт, але насправді можуть бути далеко не свіжими. Креветок варять і потім заморожують. При цьому креветки навіть не місцеві, а привезені з Херсона.

Продавці також йдуть на різні хитрощі, щоб заробити більше. Коли вони насипають креветки в стакан, то нібито випадково ставлять у склянку свій палець і таким чином недосипають товар.

Пляжні торговці обманюють відпочиваючих українців (відео: YouTube/ТСН)

Деякі торговці зізнаються, що продавали довірливим відпочиваючим зіпсовані продукти.

При цьому в сюжеті українцям радять купувати живих креветок і самим їх варити. Але якщо ви все ж купуєте готові креветки, то уважно придивіться до них. Коли у креветки вусики всі цілі залишилися, то це означає, що вона свіжа.

Кукурудзу сиру експерти радять купувати закриту, тому що, коли кукурудза відкривається, то трохи підсихає. При купівлі живих мідій важливо звернути увагу, щоб вони були у воді. При цьому купувати рапанів експерти не радять, оскільки з кілограма вийде 100 грам м'яса.

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