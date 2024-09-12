Пользователи смартфонов Samsung столкнутся с новыми ограничениями: подробности

Что известно про новые ограничения

Galaxy Store является альтернативой или даже компаньоном Google Play Store для устройств Samsung Galaxy, но вскоре для его использования вам потребуется создать учетную запись Samsung.

Чтобы использовать устройство Samsung Galaxy, технически вам не нужна учетная запись Samsung, но вскоре она вам понадобится для использования Galaxy Store.

Это согласно уведомлению, которое Samsung разослала в последнем обновлении Galaxy Store (v6.6.13.10). Будь то для загрузки новых приложений, обновления существующих или даже просто открытия магазина, Samsung потребует от пользователей быть подписанными в учетной записи Samsung на своем устройстве.

“Новое требование обслуживания: чтобы использовать такие услуги Galaxy Store, как установка, загрузка и обновление приложений, необходимо войти в свою учетную запись Samsung”, - говорится в уведомлении.

Важно отметить, что это включает в себя все автоматические обновления приложений, которые ранее работали без учетной записи.

Использование Galaxy Store не является особенно необходимым для большинства пользователей, но он часто доставляет ключевые функции через обновления приложений, которые недоступны в Google Play.

Поэтому создание учетной записи в конечном итоге является неизбежным, поскольку в конечном итоге некоторые из этих приложений могут перестать работать, если они не будут обновлены.

Новое требование вступает в силу 25 сентября, но стоит отметить, что это объявление не отображается для всех пользователей сразу, поскольку последнее обновление Galaxy Store все еще разворачивается.

Это никак не повлияет на приложения, загруженные из Google Play Store в любой форме, откуда пользователи в любом случае получают большинство своих приложений, но многие приложения Samsung полагаются на Galaxy Store для обновлений.

Когда это вступит в силу, это будет всего лишь последним в серии шагов со стороны Samsung, чтобы подтолкнуть пользователей Galaxy к созданию учетной записи.

One UI за последние пару лет удвоил свои усилия по дониманию пользователям, которые не подписываются на учетную запись Samsung, часто выставляя подсказку для регистрации поверх других приложений, открытых на устройстве.