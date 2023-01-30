Польза, о которой мы даже не подозревали: 7 чаев, способствующих долголетию

Как чаи влияют на здоровье

Ученые утверждают, что потребление чая несколько раз в неделю потенциально может увеличить продолжительность жизни.

Исследование опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии показало, что пьющие чай люди на 1,41 года больше жили без атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний и имели на 1,26 года больше продолжительность жизни в возрасте 50 лет.

Употребление чая было связано со снижением риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин, особенно среди тех, кто постоянно пьет чай.

"Полезные чаи включают зеленый, улун, черный и белый. Они содержат сотни, если не тысячи, биологически активных соединений, включая аминокислоты, кофеин, лигнины, белки, ксантины и флавоноиды - все компоненты, которые могут быть связаны с положительным влиянием на здоровье", - объясняет Лорен Манакер, исследовавшая влияние чая на организм.

Исследования показывают, что катехины, содержащиеся в чае, улучшают давление, уровень холестерина и сахара в крови. Они помогают предотвратить диабет и сердечные заболевания, если потребление составляет от 400 до 600 мг в день. Для этого достаточно пить каждый день две чашки зеленого или черного чая.

В травяных чаях содержатся полифенолы, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и противовирусными свойствами.

Чай улун

"Чай улун - это популярный чай, который употребляют в Китае. Он содержит соединение под названием EGCG, которое может обладать противораковыми свойствами", - говорит Манакер.

В исследовании, сравнивающем привычки употребления чая среди пациентов с раком яичников и контрольной группой, результаты показали, что те, у кого рак яичников не развился, пили больше зеленого чая и/или чая улун по сравнению с теми, у кого рак яичников был.

"Согласно этим данным, привычное употребление чая было связано со снижением риска рака яичников на 71%", - заявляет Манакер.

При этом отмечает, что для подтверждения этого нужны дополнительные данные, ведь развитие рака яичников может быть результатом многих факторов, а не просто употребление чая.

Чай из куркумы

Манакер отмечает преимущества куркумы для здоровья и, вероятной ее способности поддерживать долголетие. Такой напиток содержит полифенол, который, как утверждает одно исследование, является одним из самых "перспективных биоактивных природных соединений", особенно с точки зрения его потенциала лечения нескольких разновидностей рака.

"Некоторые данные свидетельствуют о том, что куркумин может обладать противораковыми свойствами", - добавляет она.

Зеленый чай

"Большое исследование, сосредоточенное на японских мужчинах и женщинах, показало, что те, кто выпивал более двух чашек зеленого чая в день, имели меньший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 22-33% по сравнению с теми, кто выпивал меньше половины чашки ( 3,5 унции) зеленого чая каждый день", - говорит Манакер.

Зеленый чай способствует уменьшению риска рака, а также поддерживает функции мозга и даже улучшает эластичность кожи и сохраняет молодое сияние.

Японский порошкообразный зеленый чай матча содержит большое количество веществ с антиоксидантным и противовоспалительным действием. Он полезен именно из-за высокой концентрации катехинов.

Матча обеспечит дополнительный заряд энергии, подобно как это делает кофе.

Белый чай

"Хотя белый чай не так популярен, как другие настоящие чаи, он может быть источником многих важных соединений, которые могут поддерживать наше всеобщее здоровье", - объясняет Манакер.

Белые чаи могут содержать более высокую концентрацию катехинов, чем другие чаи. Кроме того, ученые заявляют, что он оказывает антиоксидантное действие против раковых клеток.

Черный чай

Классический черный чай может помочь прожить дольше, поддерживая здоровье сердца и смягчая возможные сердечно-сосудистые проблемы.

"Данные показывают, что люди, регулярно употребляющие три или более чашек черного чая в день, имеют сниженный риск сердечных заболеваний и инсульта", - говорит Манакер.

Также исследования показывают, что те, кто выпивал более трех чашек черного чая ежедневно, имели на 9-13% меньший общий риск смерти по сравнению с теми, кто не пил чай.

Чай из гибискуса

Хотя чай из гибискуса не содержит тех же растительных соединений, что и настоящие чаи, он может предложить уникальные преимущества благодаря собственным природным соединениям. Некоторые данные показывают, что ежедневное употребление этого чая может помочь снизить артериальное давление, что, в свою очередь, может помочь людям жить здоровее", - говорит Манакер.

Результаты исследования, опубликованного в Journal of Nutrition о влиянии чая из гибискуса на пациентов с прегипертензией и умеренной гипертензией, "показали, что лечение чаем из гибискуса отвечало за эффект снижения артериального давления независимо от возраста, пола или использования диетических добавок".

Такой чай также оказывает противовирусное действие и может снижать уровень "плохого" холестерина и триглицеридов.

Ромашковый чай

Еще один травяной чай, научно связанный с долголетием, - ромашковый. Ученые Техасского университета в Галвестоне провели исследование влияния ромашки на мексиканских американских женщин старше 65 лет.

Они обнаружили, что употребление этого типа чая "связано со снижением риска смерти на 29% по всем причинам среди женщин по сравнению с теми, кто чай не пьет, сообщает ScienceDaily.

Ромашковый чай также связывают с замедлением возрастной потери костной массы, снижением риска смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, здоровьем иммунной системы и даже потенциальной защитой от некоторых видов рака.