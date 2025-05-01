Польза яиц для здоровья: мифы и реальность

Можно ли есть яйца каждый день? Действительно ли они повышают холестерин? Яйца десятилетиями окружены мифами о влиянии на здоровье. Зато современные исследования и диетологи все чаще отмечают пользу этого продукта.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler).
Давайте разберемся, какие ценные вещества содержат куриные яйца, сколько их потреблять безопасно и какие опасения являются устаревшими.
Яйцо - это почти идеальный сбалансированный продукт. Одно среднее куриное яйцо (примерно 50 г) содержит:
Яйца богаты витаминами A, D, E, группы B (включая B12 и рибофлавин), а также минералами - фосфор, селен, железо, цинк.
Отдельно стоит упомянуть холин - важное вещество для мозга и нервной системы (примерно 150 мг в желтке). Также желток содержит антиоксиданты лютеин и зеаксантин, полезные для зрения.
Яйца - это концентрат питательных веществ при относительно низкой калорийности. Они прекрасно подходят спортсменам, детям и тем, кто следит за здоровым питанием.
Многих пугает холестерин в желтке - около 185-200 мг на одно яйцо. В прошлом считалось, что это напрямую повышает уровень "плохого" холестерина в крови.
Однако современные исследования показывают: пищевой холестерин из яиц не оказывает существенного влияния на ЛПНП у большинства людей. Организм сам регулирует выработку холестерина печенью.
Современные рекомендации позволяют здоровым людям потреблять до 7 яиц в неделю без риска для сердца. То есть 1 яйцо в день - вполне безопасно.
В случае диабета или сердечных заболеваний количество желтков стоит обсудить с врачом - обычно рекомендуют ограничить их до 3-4 в неделю, или же потреблять преимущественно белки.
Факт: вреда больше от бекона, на котором жарят яичницу, чем от самого яйца. Варёное яйцо или лёгкий омлет - вполне полезные блюда.
Нет жесткой универсальной нормы - все зависит от вашего образа жизни. Но большинство диетологов соглашаются: 1 яйцо в день - нормально для здорового человека.
American Heart Association в 2020 году официально включила одно яйцо в день в здоровый рацион для людей без риска сердечных болезней.
Некоторые активные люди или спортсмены потребляют по 2-3 яйца ежедневно, и это также допустимо, если нет проблем с холестерином.
Впрочем, если потреблять более 7 яиц в неделю, стоит контролировать уровень ЛПНП.
Рекомендуемая стратегия:
Другие полезные свойства яиц
Готовьте яйца правильно: варите, готовьте пашот или омлет без пережарки. Так вы сохраните максимум витаминов и избежите образования вредных веществ.
Даже спортсменам лучше варить яйца, чем пить сырыми.
Вывод: включаем яйца в рацион правильно
Яйца - суперпродукт, питательный, доступный, быстрый в приготовлении и универсальный в рецептах. Современная наука подтвердила: яйца не вредны, а полезны, если потреблять их умеренно.
Смело добавляйте яйца в рацион - особенно на завтрак. Это заряд энергии, сытости и здоровья.
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