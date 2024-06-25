Полезен, но не для всех. 7 скрытых преимуществ кофе, о которых вы не знали

7 скрытых преимуществ кофе

Многие начинают свой день с чашечки вкусного и ароматного кофе. И это неудивительно, ведь этот напиток стимулирует, добавляет энергию и улучшает настроение. Однако у него еще много преимуществ, о которых вы, возможно, еще не знаете.

Кофе оказывает много положительных воздействий на организм, включая когнитивные функции, здоровье кишечника и даже психическое здоровье.

Полезен для кишечника

Исследования показывают, что кофе оказывает влияние на состав микробиом кишечника. Люди, пьющие кофе, имеют более разнообразную кишечную бактериальную флору, чем те, кто от нее отказывается. Вероятно, это связано с содержанием клетчатки и пребиотическими свойствами кофе, питающего полезные бактерии. Большое количество микроорганизмов, находящихся в кишечнике, положительно влияет на здоровье не только пищеварительной системы, но и всего организма в целом.

Нормализация веса

Исследования показали, что у людей, которые пьют кофе, есть больше шансов поддерживать здоровый вес по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Этими свойствами напиток обязан содержанию кофеина, который снижает аппетит и ускоряет сжигание жира и метаболизм.

Предотвращает запоры

Большинство людей признают, что им хочется в туалет через 30 минут после употребления кофе. Это связано с тем, что кофе ускоряет перистальтику кишечника, облегчая дефекацию, очищая организм и предотвращая запоры.

Поддерживает память и концентрацию

Кофе улучшает когнитивные функции и предотвращает их ухудшение. Это потенциально снижает риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона в пожилом возрасте.

Улучшает самочувствие

Исследование показало, что люди, которые выпивают не менее 4 чашек кофе в день, гораздо меньше подвержены развитию депрессии, чем люди, которые пьют менее 1 чашки в день.

Снижает риск развития рака

Ученые обнаружили два новых соединения, содержащихся в кофе – кахвеол и кафестол. Исследования показали, что они угнетают рост раковых клеток простаты и почек, а также раковых клеток печени и толстой кишки.

Защищает сердце

Согласно одному исследованию, употребление 3-5 чашек кофе в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечная недостаточность, инфаркт или гипертония на 15%. по сравнению с людьми, не пьющими кофе. Однако людям с гипертонией следует ограничить употребление кофе.

Сколько кофе нужно выпивать в день?

Если вы хотите насладиться такими преимуществами кофе, вам также нужно знать, сколько его можно выпить. Слишком много кофеина может негативно отразиться на вашем здоровье и самочувствии. Каждый организм индивидуален, и лучше всего понаблюдать за своим телом и своими потребностями, чтобы оценить, сколько кофе вы можете выпить в день.

Рекомендуемая максимальная суточная дозировка кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 мг.

Такое количество этого ингредиента содержится в 4-5 чашечках кофе. Однако для беременных и кормящих грудью доза составляет 200 мг.

Передозировка кофеина может вызвать такие неприятные симптомы, как дрожание мышц и рук, нервозность, раздражительность, чрезмерное возбуждение, тревожность и нарушение сна.