Полезные жиры, которые делают чудеса для кожи: топ "молодильных" продуктов

Омега-3, Омега-6, Омега-9 - в чем разница

По словам эксперта, жиры в целом - очень важны для здоровья и необходимы именно для здоровья и красоты кожи.

Омега-3. Это - ключевые жиры для человека. Исследования показывают, что они снижают риск рака, уменьшают повреждение ультрафиолета. Они важны для увлажнения кожи, уменьшения воспалительных процессов и регенерации.

Именно Омега-3 образуют соединения, снимающие воспаление, а из жиров Омега-6 наоборот образуются соединения, провоцирующие воспаление.

Омега-6 много в подсолнечном масле и орешках, поэтому употребляем мы их обычно слишком много, а вот Омега-3 наоборот - маловато.

Для уменьшения воспалений на коже нам нужно больше Омега-3 и меньше Омега-6.

Оливковое масло, авокадо - это Омега-9. И это - хорошие жиры, ведь они не влияют на баланс Омега-3 и не вызывают воспаления. Омега-9-– это увлажнение и обновление кожи, антиоксидант.

Как сбалансировать рацион

В орешках и семенах содержатся и Омега-3 и Оомега-6. Но вот в зернах льна и чиа Омега-6 меньше, а вот Омега-3 - больше.

Грецкие орехи содержат много как Омега-6, так и Омега-3.

Омега-3 в рыбе и растениях разная, но для нашего здоровья важнее жирные кислоты именно из рыбы и рыбьего жира. И хотя в организме Омега-3 из растений трансформируется, этот процесс угнетается большим количеством Омега-6.

Омега-3 больше всего содержится в: красной икре, анчоусах, скумбрии, сельди, семенах льна, чиа.

Омега-9 - в оливковом масле extra virgin и авокадо.

Таким образом, следует употреблять больше морской рыбы, семян, орехов, оливкового масла и авокадо. А вот подсолнечное масло в рационе нужно минимизировать.