4 вкусные и полезные обеды для детей, которые всегда заходят на ура

Начните с основного продукта, который содержит много белка

Белок - это один из важнейших строительных материалов для организма ребенка. Он помогает расти мышцам, укреплять иммунитет и поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей.

Кроме того, белок способствует правильному развитию органов и тканей, обеспечивает энергией и помогает восстанавливаться после физических нагрузок. Поэтому регулярное употребление белка в рационе помогает детям быть активными, сильными и здоровыми.

Идеи для детской еды с высоким содержанием белка:

сэндвичи с нарезанной индейкой, ветчиной или курицей

греческий йогурт

курица-гриль

творожные палочки

Давайте детям свежие фрукты и овощи

Педиатр Мэтью Уилбер рассказал, что овощи и фрукты не только помогают детям получить необходимые витамины и минералы, но и обеспечивают полезную для кишечника клетчатку.

"Я вижу многих детей с расстройством желудка и проблемами с пищеварением, а свежие фрукты и овощи - отличный способ получить больше клетчатки", - добавила эксперт.

Варианты полезных фруктов и овощей:

яблоки

апельсины

мандарины

виноград

малина

клубника

нарезанный болгарский перец

морковные палочки

палочки сельдерея

огуречные палочки

Добавьте сытный, вкусный соус с хрустящей закуской

Соусы или пасты могут быть отличным способом добавить немного больше здорового, насыщенного жирами и белками рациона ребенка, а также они могут быть вкусным дополнением к богатым питательными веществами овощам.

Арахисовая паста и гуакамоле - это способы, как можно незаметно добавить белок и сделать овощи вкуснее.

Идеи для соусов и перекусов:

арахисовая паста

гуакамоле

хумус

крекеры

Вкусный десерт

Десерты, особенно содержащие углеводы (фрукты, мед, цельнозерновая мука), дают энергию, которую дети быстро теряют в движении и учебе.

Сладкое вызывает высвобождение эндорфинов (гормонов радости). Это особенно важно в моменты стресса или после тяжелого дня.

Небольшая порция десерта может быть мотивацией завершить задание, поесть основное блюдо или выполнить домашнее задание.

Идеи для десертов: