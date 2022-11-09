Полезная привычка на кухне, которая сэкономит тысячи на сантехнике

Никогда не выбрасывайте отходы в мойку!

Ни пакетики, ни кожуру от сосисок, а также мелкие остатки пищи из тарелок. В мойке должна быть только вода, моющее средство и посуда.

Если постоянно засорять слив, надеясь, что "проскочит", а потом еще и прокачивать все это вантузом, когда застряло, это неизбежно приведет к засорению раковины.

Ни в коем случае нельзя сливать в мойку жир из сковороды или фритюрницы. Его также можно вымочить бумажными полотенцами и выбросить в мусор. Или добавить моющее средство и воду, чтобы сначала нейтрализовать жир.

Нельзя выливать в мойку и горячую воду, если вы сливаете картофель или макароны. Сначала включите холодную воду, затем сливайте. Кипяток со временем приводит к износу сливных труб.

Как обрести привычку не бросать в мойку отходы

Позаботьтесь, чтобы рядом всегда стояли бумажные полотенца. Вытирайте ими остатки пищи из тарелок, кастрюль.

Поставьте рядом емкость для пищевых отходов, чтобы не тянуться каждый раз к мусорному бачку. Да и сортировка отходов – это очень хорошо.

Не ставьте грязную посуду сразу к мойке. Сложите ее рядом, затем очистите и только потом мойте.

Если уж очень тяжело избавиться от привычки бросать отходы в мойку, купите измельчитель для пищевых отходов, устанавливаемый под мойкой. Сейчас такие девайсы уже имеют более или менее демократичные цены, стартующие от 2,5 тысячи гривен. Опять же, в измельчитель не должно попадать стекло, пластик и другие непродовольственные отходы.

Таким образом, осторожно относитесь к своей сантехнике и она вам прослужит верой и правдой не один год!