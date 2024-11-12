Полезная и легкая паста с тунцом: простой рецепт для ужина на скорую руку

Что нужно для пасты с тунцом

Для того чтобы быстро приготовить пасту с тунцом, нужно следующие продукты:

тунец в собственном соке - 250 г

макароны - 200 г

помидоры - 100 г

лук - 90 г

сыр - 20 г

сливки - 100 г

растительное масло - 10 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить пасту с тунцом

Для того чтобы приготовить пасту с тунцом, можно выбирать любые макаронные изделия. Впрочем, время их приготовления будет влиять на общее время приготовления пасты.

Налейте в кастрюлю воду, подсолите ее и доведите до кипения. Тогда всыпьте макароны и варите их до готовности в соответствии с рекомендациями на упаковке.

Тем временем приготовьте соус для пасты. Для этого нужно почистить лук, а затем нарезать его на маленькие кубики.

Помидоры помойте и также нарежьте кубиками. Разогрейте глубокую сковороду с толстыми стенками, влейте масло и обжарьте лук.

Жарить лук нужно на слабом огне в течение 5-7 минут до размягчения, но не до корочки. Тогда нужно влить сливки. Чтобы в массе не образовались комочки, сливки должны быть теплыми.

Добавьте в сливочный соус соль и перец по вкусу. Перемешайте смесь, и всыпьте помидоры. После этого соус нужно готовить еще несколько минут.

Как готовить соус к пасте с тунцом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)

Слейте с готовых макарон жидкость, а затем переложите макаронные изделия в сковороду с соусом. С тунца нужно слить жидкость и перемять рыбу вилкой, чтобы разбить на кусочки.

Переложите кусочки тунца в пасту. Натрите сыр на терке и посыпьте им пасту. Перемешайте блюдо - и пасту можно раскладывать по тарелкам. По желанию пасту с тунцом можно украсить зеленью.