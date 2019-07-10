Коридор затемнень: астрологи попередили про небезпеку

Астролог розповіла про так званий "коридор затемнень", який відкрився під час сонячного затемнення - його спостерігали жителі Південної півкулі 2 липня. Закриється цей небезпечний для психо-емоційного і фізичного здоров'я людей період місячним затемненням 16-17 липня.

Відомий астролог Наталя Анісімова розповіла на своїй сторінці в Instagram, хто в групі ризику, і як уникнути проблем.

Цей період вплине індивідуально на кожного, але найбільш торкнеться сфери сім'ї, нерухомості, місця проживання і роботи, професійних цілей, кар'єрного зростання. Астролог пише, що ці сфери життя потребують змін до жовтня 2019 року.

Головне, що потрібно запам'ятати, радить Наталія Анісімова, не варто панікувати. Астролог рекомендує робити те, що приносить задоволення, перестати намагатися все контролювати і прожити цей час "не з голови, а з почуттів".

Коридор затемнень в липні 2019 (фото: pinterest.com/seotuning)

Також астролог порадила провести переоцінку свого життя: написати список почуттів, які б ви хотіли пережити, а поруч написати, які ситуації і дії вам ці почуття принесуть.

"Дивлячись на список, поміняйте щоденні дії!" - пише Анісімова.

Астролог рекомендує вийти за рамки і забути про режим, а також задуматися про те, чи приносить вам задоволення ваша сфера діяльності.

"Може з дитинства ви мріяли танцювати або малювати, але так і не наблизилися до цього. Пора починати жити, а не бути роботом", - заявляє астролог.

За словами Наталії Анісімової, під вплив коридору затемнень потрапляють усі, але найбільш чутливі до нього будуть люди, народжені в період:

січень - квітень 1954,

жовтень - грудень 1959,

вересень 1963 - березень 1964,

березень - серпень 1968,

липень - серпень 1971,

січень - квітень 1972,

листопад 1972 - вересень 1973,

жовтень - грудень 1978,

квітень - жовтень 1982,

березень - червень 1987,

січень - квітень, липень - вересень 1991,

січень - квітень, червень - вересень 1992,

лютий - серпень 1996,

липень - жовтень 2000.

До речі, перше в історії відео сонячного затемнення, яке було знято в 1900 році, потрапило в мережу. Вражаючий відеозапис був опублікований Британським інститутом кіно і Королівським астрономічним товариством.

Раніше експерт дала астрологічний прогноз на липень 2019, що буде багатий на затемнення, плюс ретроградний Меркурій передбачає велику кількість обмежень в діях.