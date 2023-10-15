Коридор затемнений в октябре: решения в эти дни могут полностью изменить вашу жизнь

Коридор затемнений в октябре

Коридором затемнений называют период между двумя событиями, между солнечным и лунным затмением. Осенний коридор затемнений начался 14 октября и завершится 28 октября. По словам астрологов, энергетику этого периода люди начали чувствовать даже раньше - за три дня до начала, а на убыль энергия уйдет где-то только 1 ноября.

Как объясняет астролог Лана Шредер, коридор затемнений - это тоннель, где есть точка входа и выхода. Расстояние между остановками две недели и в этом тоннеле нет пауз или разворота. Начинается этот коридор с соединения Солнца и Луны в знаке Весы, а закончится оппозицией Солнца в Скорпионе и Луны в Тельце.

Что принесет коридор затемнений

Период коридора затемнений имеет большое значение, по мнению астрологов, потому что именно в эти дни происходит именно то, что должно произойти. Мы должны пройти определенные ситуации, увидеть тех, кого должны встретить, попрощаться с теми, с кем нам уже не по пути. Все то, что вы не успели к этому моменту - вас точно догонит.

Доверяйте своей интуиции в ближайшие недели, вас будет вести именно туда, где вам нужно быть. И сведет именно с теми, кто должен быть в вашей жизни.

В такие дни возможны судьбоносные знакомства, примирения, разводы, кардинальные изменения в жизни, неожиданные встречи и другие события, которые могут влиять на ближнее и далекое будущее.

Будут решаться устаревшие вопросы, которые в свое время вы не довели до конца. Это может быть как сфера работы или бизнеса, так и личная.

Возможны изменения в более широких масштабах - в пределах одного города, одной страны или даже всей планеты.

Кроме того, коридор затемнений будет проходить на оси Овен/Весы и Скорпион/Телец, а это максимально затронет тему отношений и чувств.

Также появится жажда самопознания, изучения чего-то нового, запуска новых проектов. Но помните, что все начатое в этот период может остаться с вами надолго.

Что делать в коридор затемнений нельзя

Следует помнить одну важную вещь, которую подчеркивают астрологи - все происходящее в период коридора затемнений имеет фатальные последствия. То есть принятые решения изменить потом будет невозможно. Если вы решите уволиться с работы, разорвать отношения - назад пути уже не будет.

Все отношения, которые начнутся в этот период, будут продолжаться долгое время. Люди, которых мы встретим, должны быть в нашей жизни. Если именно сейчас вы поженитесь не с тем человеком, то расторгнуть этот брак будет очень трудно. То же касается дружеских и рабочих отношений.

Поэтому принимайте решение не на эмоциях или под влиянием определенных факторов, а после тщательных обсуждений и взвешенно, с четким пониманием того, что вы делаете и зачем.

Старайтесь не заключать договоры, в которых вы не уверены. Не принимать решения, в которых вы до конца не разобрались.

Не ссорьтесь, не провоцируйте конфликты, не выясняйте отношения. Если уже произошла ссора с близким человеком - старайтесь поскорее решить проблему и помириться.