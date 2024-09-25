Коридор затмений устроит хаос. Кому ждать проблем и что обещает астропрогноз на 25 сентября

Что для нас готовит Коридор затмений

25 сентября Коридор затмений пересечет свой "экватор" - так называемую "серединную точку". И этот день точно не самый простой день.

"Это период роста непредсказуемости, хаоса, путаницы во всех областях жизни, а, казалось бы, вполне стандартные ситуации начнут развиваться по совершенно невероятным сценариям", - рассказала астролог.

"Ничего нельзя однозначно предсказать или спланировать. Сейчас, пояснила Соловьева, судьба может сделать неожиданный "подарок", всю значимость которого вы почувствуете несколько позже. Не переоценивайте свои возможности, не поддавайтесь соблазнам и провокациям. Кроме этого, значительно увеличивается вероятность всяческиз алогическиз катастроф", - заявила эксперт.

Эта точка полного штиля призывает нас быть максимально сконцентрированными, не паниковать и оперативно реагировать на все изменения. Эта фаза действует за 3 дня до и 3 дня после точного значения.

Особо осторожными стоит быть тем, кто родился в такие даты:

с 22 по 28 сентября

с 21 по 27 декабря

с 20 по 26 марта

с 21 по 27 июня.

Астрологический прогноз на 25 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Прогноз астропогоды на среду

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств. Стрессовый период", - предупредила Соловьева.

"Жесткий день, нуждающийся в большой внутренней дисциплине и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях", - добавила она.

Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, отрицательных эмоций.

Астролог предупреждает об опасности, в этот день есть риск проявлений насилия, нападений, ограблений и других правонарушений. Кроме этого, в среду не стоит вести сидячий образ жизни и есть мясо.

"Все события проверяйте на соблазны и не ведитесь на провокации. Проявляйте уверенность, настойчивость. Это период поста, воздержания, осторожности. Сделайте дома уборку", - подчеркнула эксперт.

"Завершайте текущие дела. Благоприятное время для тех, кто связан с оправданным риском", - добавила она.

Гороскоп на 25 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

25 сентября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их.

Эта планета также усилит риски обмана или мошенничества. По словам Соловьевой, на этот день лучше не планировать следующие дела:

важные переговоры

заключение новых договоров

приобретение техники

важные командировки

экзамены

проведение необходимых платежей

выяснение отношений с соседями.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и тпрочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра", - рассказала астролог.

"Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие логические игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - резюмировала она.