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Коридор затмений принесет большие перемены этим знакам Зодиака

Четверг 28 марта 2024 06:25
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Коридор затмений принесет большие перемены этим знакам Зодиака Эти знаки Зодиака накроет важными переменами в начале апреля (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на ближайшие недели, которые оказались под влиянием коридора затмений, расскажет, для кого из представителей зодиакального созвездия этот период станет началом больших перемен в жизни.

У кого из знаков Зодиака произойдут важные перемены в жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Овен

Вы окажетесь в центре внимания, путешествуя по неспокойным водам ваших отношений и борясь с упущенными возможностями. Вам стоит замедлиться, так как ваша жизнь начнет делать резкие повороты. Этот этап может привести к случайным встречам, которые откроют вашу истинную сущность.

Солнечное затмение обещает стать поворотным моментом в вашей жизни, сигнализируя о завершении одной главы и захватывающем начале другой. Это знаменует начало новой эры в вашей жизни, предвещая появление новой и более развитой версии вас самих.

Лев

Приготовьтесь к приливу космической энергии, которая может просто сбить вас с ног. Вселенная будет двигаться вокруг вас со скоростью молнии и вам будет очень трудно сохранить свой привычный темп жизни. Будьте бдительны, так как к вам направляется поток очень важной информации.

Наступает момент, когда вам придется все впитывать как губка. Откажитесь от любых предвзятых представлений и открытым сердцем и разумом примите поток новых возможностей и перспектив. Вас ждут новые знакомства, путешествия, новые лица, увлекательные предметы изучения.

Весы

Для вас наступит время самоанализа и самопознания. Вы обнаружите аспекты своей личности, которые остались скрытыми или непризнанными, возможно, потому, что с ними было неудобно или трудно встретиться лицом к лицу. Вам важно сейчас искать компанию тех, кто поощряет вашу подлинность, предлагая пространство, чтобы расправить крылья и взлететь.

Солнечное затмение заставит иначе взглянуть на отношения и даст знак, что вам пора повысить свои стандарты. Вы заметите, что некоторые люди исчезают из вашей жизни и это процесс может вас сначала расстроить. Но это очищающий ритуал, который откроет путь к вам для других людей.

Козерог

Горизонт манит вас значительными переменами в профессиональной жизни. Это может быть момент, которого вы так ждали: повышение по службе, повышение зарплаты или решающий прорыв, который соответствует вашим долгосрочным устремлениям. Возможно, вы поймете, что ваши усилия были непропорционально вложены в начинания или отношения, которые не отвечают вам взаимностью.

Солнечное затмение послужит катализатором, который поможет вам найти свое место как в карьере, так и в личной жизни. Период может принести важные новости о члене семьи или побудить вас переопределить границы с кем-то. Примите изменения, которые способствуют спокойствию.

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