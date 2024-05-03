За границей отказали в лечении: в Киеве спасли 5-летнего Мартина с тяжелым пороком

Почему врачи за границей отказали

Зарубежные клиники отказывались оперировать малыша с врожденным пороком сердца. Тогда Василий решил везти ребенка в Украину.

Несмотря на войну, опасность и прогнозы зарубежных кардиологов, семья приняла непростое решение. Была только надежда, что ребенка спасут именно в Киеве.

Когда врачи узнали, что у ребенка врожденный порок сердца, "мир перевернулся".

"И вроде бы средства есть, и страховка, уже скоро и гражданство будет, а ничего не радовало", - рассказал Василий.

Как врач, Василий понимал, тянуть уже нельзя, попросил консультацию у кардиохирурга. Однако ему ответили, что нельзя, ведь случай не ургентный.

"Когда твой сын будет умирать, позвонишь, в течение двух месяцев прооперируем. Операция - лишь немного продлит жизнь", - говорили врачи отца за рубежом.

Когда Василий сообщил, что везет сына в Киев, где берутся оперировать малыша, чего только не пришлось ему выслушать от местных кардиологов.

И что в Украине сына зарежут и что родители сознательно хочу убить сына, и что украинские хирурги не признаются, что ребенок и так умрет, а будут давать ложную надежду.

Как спасли ребенка

Уже два месяца, как прошла операция.

По словам мужчины, его сын уже бегает по палате. Никто не ожидает, что он будет умирать, он здоровый и энергичный мальчик.

Тяжелый порок сердца прооперировали через малий разрез под плечом. Зарубежные врачи не верят, что так можно оперировать.

Украинские врачи спасли 5-летнего Матвея с пороком сердца (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)