За границей отказали в лечении: в Киеве спасли 5-летнего Мартина с тяжелым пороком

Украинские врачи рассказали невероятную историю соотечественника Василия, живущего за границей пять лет. В частности, все эти пять лет он борется за жизнь своего сына Мартина. У ребенка обнаружили сложный порок сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Институт сердца Минздрава Украины.
Зарубежные клиники отказывались оперировать малыша с врожденным пороком сердца. Тогда Василий решил везти ребенка в Украину.
Несмотря на войну, опасность и прогнозы зарубежных кардиологов, семья приняла непростое решение. Была только надежда, что ребенка спасут именно в Киеве.
Когда врачи узнали, что у ребенка врожденный порок сердца, "мир перевернулся".
"И вроде бы средства есть, и страховка, уже скоро и гражданство будет, а ничего не радовало", - рассказал Василий.
Как врач, Василий понимал, тянуть уже нельзя, попросил консультацию у кардиохирурга. Однако ему ответили, что нельзя, ведь случай не ургентный.
"Когда твой сын будет умирать, позвонишь, в течение двух месяцев прооперируем. Операция - лишь немного продлит жизнь", - говорили врачи отца за рубежом.
Когда Василий сообщил, что везет сына в Киев, где берутся оперировать малыша, чего только не пришлось ему выслушать от местных кардиологов.
И что в Украине сына зарежут и что родители сознательно хочу убить сына, и что украинские хирурги не признаются, что ребенок и так умрет, а будут давать ложную надежду.
Уже два месяца, как прошла операция.
По словам мужчины, его сын уже бегает по палате. Никто не ожидает, что он будет умирать, он здоровый и энергичный мальчик.
Тяжелый порок сердца прооперировали через малий разрез под плечом. Зарубежные врачи не верят, что так можно оперировать.
Ранее мы сообщали, как сохранить сердце здоровым и от каких вредных привычек отказаться.
Также мы писали, украинец побил все рекорды, прожив 16 лет с чужим сердцем.