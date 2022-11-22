За границей оперировать отказались: украинские медики спасают мальчика с раком мозга

Во Львове в больнице Святого Николая Первого медицинского объединения борются за жизнь 10-летнего Никиты из Харькова. У мальчика три месяца назад возник рецидив тяжелой онкологии головного мозга.

Об этом сообщили на странице медицинского учреждения в Facebook .

У ребенка диагностировали - анапластическую эпендимому. Это агрессивная злокачественная опухоль, которая быстро растет, мигрирует и каждый раз появляется в разных местах.

Медики говорят, что с ней Никита борется половину своей жизни. Впервые болезнь появилась в садике и с тех пор врачи не перестают бороться за его жизнь.

Ребенок уже перенес пять самых сложных операций на мозге, 16 блоков агрессивной химиотерапии, но три месяца назад болезнь вернулась. Произошло это в Германии, куда семья переехала, убегая от обстрелов в Харькове.

Во Львове врачи прооперировали мальчика с тяжелой болезнью (facebook.com/1tmolviv)

Немецкие врачи заявили, что опухоль неоперабельна, ведь расположена у ствола головного мозга с участками и центрами, ответственными за жизненно важные функции дыхания, сердцебиения и глотания.

"Достаться до опухоли очень тяжело, оперировать рискованно еще и потому, что анатомия головного мозга после стольких операций сильно изменена", - пишут медики.

Однако родители мальчика не сдались и искали специалиста, который согласится дать шанс на жизнь Никите. Спасателем оказался руководитель Центра нейрохирургии больницы Святого Николая Михаил Логу, который ранее уже оперировал мальчика.

Во Львове врачи прооперировали мальчика с тяжелой болезнью (facebook.com/1tmolviv)

Команда львовских нейрохирургов принялась планировать одно из самых сложных вмешательств в своей практике. Специалисты должны были убрать опухоль, не задев участки, отвечающие за дыхание, сердцебиение и глотание.

К счастью, украинским медикам это удалось.

Сейчас Никита продолжает курс химиотерапии. Сам мальчик очень хочет поправиться и продолжить полноценную учебу в школе, как все остальные дети.

Во Львове врачи спасли мальчика с тяжелой болезнью (facebook.com/1tmolviv)