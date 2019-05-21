Єдиний спосіб: Супрун розповіла, як боротися з кором

Супрун (фото: РБК-Україна)

Супрун поділилася дієвими порадами щодо лікування кору

Уляна Супрун розповіла, що робити після контакту з людиною, яка хвора на кір. А також розповіла про симптоматику у соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

Наголошується, що кір швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при вдиханні найдрібніших крапель слизу, що потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого.

Однак, якщо контакт з хворим дорослим стався, експерт рекомендує не панікувати, а діяти чітко за інструкцією:

Перше і головне: вакцинуватися якомога швидше. До того ж, зробити щеплення можуть безкоштовно і діти, і дорослі будь-якого віку.

Якщо статус контактної особи і відсутність імунітету проти кору підтверджується, то зробити щеплення проти кору треба як можна раніше. Найкраще в перші три дні від моменту контакту.

Щеплення важливо робити тільки в комунальних установах охорони здоров'я або в приватних медичних установах.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Якщо ж контакт стався з хворим дорослим, варто негайно звернутися до сімейного лікаря або педіатра і зробити щеплення. "Пам'ятайте, щеплення - єдиний дієвий спосіб захиститися від кору", - підсумувала експерт.

Ми писали, що Супрун нагадала українцям про смертельні недуги і розповіла, де можна пройти тестування на ВІЛ.

Раніше Супрун розповіла, як подолати напад важкої тривоги, коли відчуваєш страх і розгубленість.

Повідомлялося про те, що Супрун назвала основну причину проблем з печінкою. Виявляється, цей орган не вбирає в себе важкі метали або антибіотики, до того ж, це може бути досить небезпечно.