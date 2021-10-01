Копи "заламали" блогера-хлопця Анни Трінчер, який "під мухою" розсікав на Porsche по Києву

У своєму Instagram Волошин показав відео із затриманням. На кадрах хлопця витягають з водійського місця червоного спорткара двоє патрульних поліцейських.

Відео: Олександра Волошина затримали в Києві

В Instagram-сторіз блогер показав побої, а також свою дівчину, що плаче.

"Я не знаю, як додзвонитися, я не знаю, куди додзвонитися... Що робити", - голосить подруга Волошина, також відомий блогер Анна Трінчер.

Напередодні Саша бурхливо відзначав день народження

Раніше у своїх же сторіз Волошин радів гостям і подарункам, бурхливо відзначаючи свій 25-й день народження. На кадрах Саша не соромлячись позував з алкоголем в руках.

Фото: Олександр Волошин (instagram.com/stories/voloshyn_xx)

Блогер - любитель порушувати і скандалити з поліцією

Раніше Волошин викладав відео, на якому він намагається довести, що патрульні неправомірно його зупинили за користування мобільним телефоном за кермом.

Чим ще прославився скандаліст Волошин

У червні цього року блогер примудрився на всю країну зганьбитися з подарованим iPhone 11 маленькій дівчинці, яка гуляла центром Києва з мамою. Він влаштував акцію, вирішивши подарувати новий смартфон першому зустрічному, підписаному на нього.

Але коли камера вимкнулася, Волошин став вимагати повернути йому телефон, пропонуючи мамі дівчинки гроші. У підсумку він просто вирвав iPhone 11 з рук дитини.

Пізніше блогер "розкрив карти", показавши, що це нібито постановка від початку до кінця, і він був у змові з жінкою і дитиною.