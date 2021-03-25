Копи увірвалися в зал і "скасували" концерт Жадана: він жорстко відповів їм зі сцени (відео)

Що відбулося в клубі "Корова"

Вірні фанати чекали виступу групи поета Сергія Жадана близько півтора годин. Вони не знали, що в цей час поліцейські проводили з господарем закладу "виховну роботу". Також музикантам настійно рекомендували не виходити на сцену, мовляв, у клубі зібралося набагато більше людей, ніж належить і це порушує карантинні норми.

Відзначимо, що зараз Харків опинився в "помаранчевій" зоні карантину.

Згідно з обмеженням цієї зони карантину заборонено проведення масових культурних, розважальних заходів за участі більше однієї людини на 4 кв. метри площі будівлі або наповненістю понад 50 місць в кожному окремому залі.

Сергій Жадан відповів жорстко зі сцени

Поет і музикант Сергій Жадан не стримував себе у виразах і повідомив зі сцени, що, те, що "працюють е*учі "Епіцентри" їх не хвилює". Судячи з усього, він мав на увазі уряд країни, який закриває очі на багато порушень.

"Вони про*рали вакцинацію і їх це не хвилює", - висловився Жадан.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

Сергій Жадан з матами висловився зі сцени

Концерти в Харкові не заборонені

25 березня Сергій Жадан звернувся до всіх шанувальників, які прийшли на концерт в Харкові зі свої Facebook-сторінки.

"Ще раз офіційно перепрошую за відміну вчорашнього концерту. Нам дуже хотілося його відіграти і ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви прийшли. Ми чудово розуміємо всі обставини, проте проведення культурних заходів на Харківщині нині офіційно НЕ заборонене (хто не вірить - подивіться офіційну інформацію, проведення можливе, з дотриманням карантинних вимог), тож особливо прикро, що нам не дали робити нашу роботу. Ми обов'язково відіграємо цей концерт, тому квитки можете не здавати. Про час та місце проінформуємо", - написав Жадан.

Також Жадан звернувся до правоохоронців, запитавши, чому ж вони не попередили раніше всіх, що концерту не буде.

"Любі друзі. Ви могли повідомити про скасування концерту за кілька годин до його початку. Тоді б ми встигли повідомити глядачів і вони не пхалися б з цілого міста (й інших міст теж, до речі), ризикуючи здоров'ям у метрополітені чи маршрутках (вам же про здоров'я громадян ішлося?). Натомість ви прийшли безпосередньо на концерт і чекали годину, коли він, цей концерт, почнеться, елементарно для того, щоби штрафонути заклад. Фактично тримаючи в заручниках кілька сотень людей, які чекали в залі на початок заходу. Вибачте, але це не охорона здоров'я - це шантаж і скотство", - висловився Жадан.