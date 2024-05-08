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Копию дома из мультфильма "Вперед и вверх" сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)

Среда 08 мая 2024 22:33
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Копию дома из мультфильма "Вперед и вверх" сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото) Как выглядит копия дома из мультфильма "Вперед и вверх" (фото: Airbnb)
Автор: Василина Копытко

На онлайн-сервисе по поиску жилья по всему миру Airbnb разместили объявления о сдаче в аренду дома-копии из мультфильма "Вперед и вверх", который снял Pixar в 2009 году. Интересно, что дом также будет "летать" с помощью воздушных шаров.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The New York Times.

Как выглядит копия дома из мультфильма "Вперед и вверх"

С помощью гигантского крана дом подвесят высоко в воздухе над пустыней в Нью-Мексико.

У многих возник резонный вопрос, будет ли дом функциональным, ведь он будет буквально оторван от земли. Но компания заверила, что там будут все удобства, необходимые для проживания.

Также известно, что здание подключено к генератору и другим коммуникациям, которые будут отключены и снова подключены до и после "полета".

Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)

Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)Как выглядит дом-копия (фото: Airbnb)

Чтобы арендовать дом, необходимо отправить запрос до 14 мая на сайт компании. Стоимость проживания - бесплатно. В доме одновременно может проживать четыре человека. Как компания выберет гостей, не сообщают.

Отметим также, что дом-копия удивляет точностью воспроизведения своего прототипа из мультфильма. С оригиналом совпадают даже малейшие детали.

Добавим также, что в рамках своего проекта Airbnb будет выставлять не только этот дом, у компании также есть предложение аренды дома-копии из культового мультфильма "Барби".

Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)Копию дома из мультфильма &quot;Вперед и вверх&quot; сдают в аренду. Смотрите, как выглядит (фото)Как выглядит дом-копия (фото: Airbnb)

Раньше мы писали о том, что копию дома Барби сдают в аренду.

Читайте также о том, из кого создатели оскароносного мультфильма Шрек "рисовали" главного героя.

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