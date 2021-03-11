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"Копійку" перетворили на Майбах: умільці зібрали найрозкішніший ВАЗ-2101

Автор: Світлана Мащенко

Легендарну радянську "Копійку" (ВАЗ-2101) перетворили на справжній Майбах. Принаймні зсередини. На такий досвід зважилися умільці з Болгарії на честь 50-річчя цього творіння автопрому.

Про це пише carakoom.com

За фактом від "Копійки" залишився лише кузов, який чудово шумоізолювали. Над проектом майстри працювали цілих чотири місяці, і в них вийшов, мабуть, найрозкішніший ВАЗ-2101.

Таке авто - виключно виставковий зразок, купити його неможливо.

Першим етапом побудови ювілейної "Копійки" було повне розбирання салону, а потім його зібрали заново, але вже з наворотами. Замість ВАЗівських сидінь авто отримало комфортабельні "тойотовські", обшиті натуральною шкірою світло-коричневого кольору з білими вставками. В такому ж кольорі оформлений весь салон, включаючи дверні карти і всю передню панель. Замість пластикових елементів встановили дерев'яні - так інтер'єр виглядає дорожче і естетичніше.

Справжня гордість авторів проекту - оригінальна центральна консоль, яка була спроектована спеціально для цього автомобіля. На ній розміщується новий важіль коробки передач, магнітола і ще пара кнопок управління. На приладовій панелі - білі шкали в хромованих ободках. Кермо також вписується в стиль обшивки салону - воно дерев'яне і лаковане.

Грилі акустичних динаміків теж виготовлені спеціально для проекту. Дизайнери стилізували їх під вінтажний радіоприймач і нанесли пам'ятне гравіювання - в честь ювілею "Копійки".

Всі фото: carakoom.com

Ще одна деталь - незвичайні кишені на спинках передніх крісел і панелях передніх дверей. Вони нагадують ретро-сумку з ремневими пряжками.

Раніше експерти автомобільного ринку назвали найбезпечніші автомобілі, яким найчастіше довіряють водії.

Крім того, автомайстри в подробицях розповіли, як правильно підготувати автомобіль до весни, щоб він прослужив вам ще багато років.

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