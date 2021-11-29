ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Концтабір для дитини: у Кривому Розі мати заморила голодом 15-річну доньку

Новость на русском →
Кривий Ріг, Понеділок 29 листопада 2021 14:59
Концтабір для дитини: у Кривому Розі мати заморила голодом 15-річну доньку У Кривому Розі мати заморила голодом 15-річну доньку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Кривому Розі жінка фактично заморила голодом свою 15-річну доньку. Дівчинка важила всього 9 кілограмів і практично не ходила, коли її виявили співробітники соціальних служб.

Деталі резонансної справи повідомили у програмі "Надзвичайні новини".

15-річну Богдану виявили випадково. Дівчинка жила в повній антисанітарії, в її ліжку не було навіть ковдри.

Вона не ходить і не розмовляє. І до такого стану дитину з серйозними захворюваннями довела рідна мати.

Виявилося, що у 15-річної Богдани синдром Дауна і ДЦП. Останні п'ять років дитина постійно голодувала.

У будинку за борги були відключені світло і газ. А жила сім'я на соціальні виплати. Дівчинка з інвалідністю майже постійно перебувала в ліжку і ходила під себе.

Як розповіли сусіди, ні 47-річна мати, ні старша сестра Богдани ніде не працювали. Єдиний дохід для всієї родини були виплати по інвалідності.

Працівники соціальних служб неодноразово зверталися до матері з проханням помістити дівчинку в спеціалізований заклад. Однак жінка категорично відмовлялася.

У лютому дитину забрали з сім'ї та помістили в спеціальний заклад. А на матір, яка абсолютно не дбала про дівчинку, завели справу.

Лікарі були шоковані станом дитини та кажуть, що її стан міг бути набагато кращим, якби мама про неї дбала. Дівчинці потрібно хороше харчування, масажі, консультації лікарів.

Досудове розслідування вже закінчено і справу передали до Інгулецького суду. Слухання має відбутися 9 грудня. Матері, яка не виконувала свої батьківські обов'язки, загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Кривому Розі мати заморила голодом свою дочку

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Харковом за дивних обставин загинуло немовля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг горе-мать
LITE
Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"
Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"