Концлагерь для ребенка: в Кривом Роге мать заморила голодом 15-летнюю дочь

В Кривом Роге женщина фактически заморила голодом свою 15-летнюю дочь . Девочка весила всего 9 килограмм и практически не ходила, когда ее обнаружили сотрудники социальных служб.

15-летнюю Богдану обнаружили случайно. Девочка жила в полной антисанитарии, в ее кровати не было даже одеяла.

Она не ходит и не разговаривает. И до такого состояния ребенка с серьезными заболеваниями довела родная мать.

Оказалось, что у 15-летней Богданы синдром Дауна и ДЦП. Последние пять лет ребенок постоянно голодал.

В доме за долги были отключены свет и газ. А жила семья на социальные выплаты. Девочка с инвалидностью почти постоянно находилась в кровати и ходила под себя.

Как рассказали соседи, ни 47-летняя мать, ни старшая сестра Богданы нигде не работали. Единственный доход для всей семьи были выплаты по инвалидности.

Работники социальных служб неоднократно обращались к матери с просьбой поместить девочку в специализированное учреждение. Однако женщина категорически отказывалась.

В феврале ребенка забрали из семьи и поместили в специальное учреждение. А на мать, которая совершенно не заботилась о девочке, завели дело.

Врачи были шокированы состоянием ребенка и говорят, что ее состояние могло быть намного лучше, если бы мама о ней заботилась. Девочке нужно хорошее питание, массажи, консультации врачей.

Досудебное расследование уже закончено и дело передали в Ингулецкий суд. Слушание должно состояться 9 декабря. Матери, которая не выполняла свои родительские обязанности, грозит до 5 лет лишения свободы.

В Кривом Роге мать заморила голодом свою дочь