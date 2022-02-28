RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У селі Підлипне Конотопського району Сумської області російські окупанти залишили техніку, в якій закінчилося паливо,

Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, на відео видно, як російські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії.

"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що під Черніговом люди без зброї розвернули ворожі танки.

Також ми писали, що величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна