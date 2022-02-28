Під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ (відео)

У селі Підлипне Конотопського району Сумської області російські окупанти залишили техніку, в якій закінчилося паливо,
Відео опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Зокрема, на відео видно, як російські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії.
"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що під Черніговом люди без зброї розвернули ворожі танки.
Також ми писали, що величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя.