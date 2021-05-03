У конкурсі на найкращий проект Roshen Concert Hall переможцем стало бюро з Норвегії

"Переможці, перша премія - це норвезьке бюро Snohetta. Цей проект не контрастує з іншою архітектурою. Він дуже добре вписаний у ландшафт і продовжує можливості парку, який там є. Він створює нові загальні громадські зони, нові зв’язки, пішохідні дорожки", - говорить Полтавцев.

Архітектурне бюро з Норвегії Snohetta відоме, зокрема, проектами нової Александрійської бібліотеки в Єгипті, оперного театру в Осло, а також павільйону Національного меморіального музею 11 вересня у Нью-Йорку.

У жовтні 2020 року Петро та Марина Порошенки презентували проект створення першого в Україні концерт холу світового рівня. Для цього на аукціоні купили стару будівлю столичного будинку культури імені Корольова, спроектовану у 80-х роках минулого століття. Його перетворять на великий концерт хол для симфонічних концертів.

Технічне завдання розробляли спільно з британською компанією Theatre projects, яка має досвід розробки театральної технології та акустики для більш як 300 проектів.

Крім сучасного ландшафту, зміниться і дизайн самого будинку. Це буде надсучасна будівля зі спеціальною акустикою. Симфонічна зала зможе вмістити близько двох тисяч людей.

Окрім норвежців, журі розглядають і британський проект. Він буде запасним. Серед чотирьох претендентів переможця обирали кращі архітектори Європи. Протягом трьох місяців журі давали різні проектні завдання конкурсантам. Ще стільки ж часу вони мали на пілотну роботу. Норвезьке бюро, на думку журі, представило найкращу.

"Цей проект вразив усіх членів журі. Він привернув до себе найбільшу увагу серед усіх конкурсантів", - пояснює експерт з будівництва Геннадій Глотов.

Іноземці здійснюватимуть авторський нагляд від початку робіт і аж до введення будівлі та території в експлуатацію. Вся ця ідея започаткована компанією Roshen та Фондом Порошенка.

"Цей проект виведе на новий рівень мистецтво України. Надасть можливість нашим виконавцям, колективам класичної і сучасної музики реалізувати свій творчій потенціал на теренах України", - стверджує Марина Порошенко.

Зазначається, що це буде перший в Україні концертний зал для виступів великого симфонічного оркестру з хором. Для прикладу, Німеччина має 7 залів світового рівня. У сусідній Польщі за останні роки відкрили два таких заклади. Україна ж з її традиціями класичної музики, з диригентами, виконавцями, композиторами і колективами світового рівня не має жодної акустичної зали для великого симфонічного оркестру.

Концерт-хол матиме велику акустичну концертну залу на 1800 глядачів і камерну залу на 400 глядачів. А також необхідну інфраструктуру для репетицій музикантів і хорів. Заклад планує проводити по 250 мистецьких подій на рік.

"Це буде центром культури, центром розвитку цілого Києва. Багато артистів світового рівня, багато оркестрів світового рівня приїхали б давно в Україну. Але ніколи вони тут не були. Бо не було місця, де могли б оцінити по-справжньому цей рівень. І Roshen надихнувся прикладами Microsoft Theater і Carnegie Hall", - пояснив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Нагадаємо, концерт-хол продовжить низку масштабних проектів, які вже реалізовані командою Порошенка - це і найбільший у світі річковий світло-музичний фонтан Рошен у Вінниці, створення центру Анни Київської у Франції, підтримка археологічних досліджень на місці поховання короля Данила Галицького у Польщі, будівництво єдиного за часів незалежності Театру на Подолі, а також зимове містечко Roshen Winter Village у Києві та зоопарк міжнародного рівня у Черкасах.

Відкриття Roshen Concert Hall планується у 2025 році.