Конфуз на вокзалі у Харкові мало не закінчився трагедією: хотіла потрапити на іншу платформу (відео)

Судячи з відео, пенсіонерка хотіла потрапити на другу платформу, але не мала бажання йти через підземний перехід. Тому бабця й вирішила скоротити шлях.

Більше того, хлопець, який був поруч, вирішив "допомогти" старенькій. Але, як видно, не впорався з поставленим завданням - не втримав пенсіонерку й вона впала на колії.

Пенсіонерка впала з перону у Харкові

"Загалом з інклюзивністю на наших вокзалах не все гаразд. Навіть у Києві, щоб скористатися ліфтом на платформі, потрібно дзвонити диспетчеру. І то не всім така послуга доступна", - підсумував Васильєв.

Реакція соцмереж на даний інцидент доволі різна.

Одні кажуть, що типу "так їй і треба", адже не можна порушувати правила.

А інші впевнені - пенсіонерка просто б не могла перейти через підземний перехід, адже це для старих людей надто складно.

"У підземний перехід літній людині спускатися важко, а наземний знаходиться занадто далеко. А надземний (міст над колією) то й зовсім закритий вже два роки як, нібито на ремонт, а насправді - з метою боротьби з "зайцями" , - розповів місцевий мешканець Гліб.

Васильєв відповів, що "є ще варіант обійти через південну горловину".

"Ясна річ, що літній людині такий марафон в тягар..." - погодився блогер.