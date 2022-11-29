Конфликты учителей и родителей: как решать эффективно и без нервов

Однако конфликтов не стоит бояться, нужно уметь правильно из них выходить для дальнейшего улучшения отношений.

Впрочем, строить и поддерживать хорошие отношения учителей и родителей не всегда удается. Особенно в кризисных ситуациях, как сейчас, когда учебный процесс проходит в новом режиме из-за внешних угроз. Кроме того, война спровоцировала еще большее количество вызовов и потенциальных конфликтных ситуаций.

Коммуникация между семьей и школой должна строиться на основе сотрудничества и партнерства. Ведь обе стороны имеют одинаковую цель - воспитать в детях достойных людей и помочь им овладеть знаниями и навыками, необходимыми для взрослой жизни.

Давайте проанализируем, чем родители учащихся могут быть недовольны в работе преподавателя?

Самые типичные упреки - это отсутствие внимания к ребенку, некомпетентность, игнорирование пожеланий родителей, вероятные занижения оценок или завышение требований к подготовке ученика и т. д. В текущем учебном году в этот список можно добавить еще ряд пунктов.

Общественный союз "Освіторія" опросил около 600 украинских родителей, и выяснил, что более половины из них обеспокоены безопасностью детей, а около четверти - качеством усвоения знаний на дистанционке. Это создает соответственно поле для недовольства в сторону учителя. Вдобавок, война спровоцировала дополнительную нагрузку на родителей на уроках онлайн.

Со стороны учителя тоже есть ряд потенциальных претензий к родительству - недостаточная или наоборот чрезмерная вовлеченность и интерес к учебному процессу ребенка, необоснованные претензии относительно оценки учащихся, пренебрежительное отношение к педагогу и чрезмерная критика и т. д.

Этот перечень типичных претензий друг другу позволяет понять, что во взаимодействии родителей и учителей существует немало триггеров для конфликтных ситуаций. Ведь конфликт по существу - это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом позиций, целей или интересов, связанных с острыми эмоциональными переживаниями.

В образовательной среде конфликты играют чрезвычайно важную роль.

Если не бояться их, а наоборот - использовать для усовершенствования образовательного пространства, ощущения каждого из участников улучшаются, а отношения выходят на новый уровень.

Давайте проанализируем типичную ситуацию и как следует из нее выйти.

Например, когда один из родителей считает, что учитель недостаточно уделяет внимание его ребенку, хотя на самом деле педагог только старается равномерно работать со всеми учениками. Собственно, здесь имеет место определенная взаимозависимость, когда позиция родителей не сходится с позицией учителя, это провоцирует эмоциональные реакции, свидетельствующие, что это не окей, а не окей обычно только потому, что люди не могут достичь ожидаемого результата.

Конфликт начинается с латентного этапа, который, по сути, еще не является конфликтом, а началом напряжения в общении. Например, у матери, имеющей претензии к учителю из-за вероятной нехватки внимания к ее ребенку, могут возникать вопросы вроде того, лично ли вы проверяли результаты выполнения ребенком заданий на уроке. При этом таких вопросов раньше не возникало. Учителю лучше всего в таком случае прямо сказать о своих ощущениях, например: "Мне кажется, что вас что-то беспокоит. Возможно, нам надо обсудить это?".

Следующий этап - демонстративный, когда стороны пытаются разрешить ситуацию неконфликтными способами. Например, мать дает рекомендации педагогу, как уделять внимание его ребенку, и выражает критические замечания. В данной фазе важно не допустить дальнейшего развития конфликта. Учителю следует показать, что он слышит человека и попытаетесь улучшить ситуацию. Со временем следует проверить, видят ли родители определенные изменения.

Следующий этап - инцидент, являющийся первым столкновением сторон или стечением обстоятельств, являющийся формальным поводом для конфликта. На этом этапе важно признать наличие конфликта и вернуться к основной цели родителей и педагога - желанию создать для ребенка лучшие условия и возможности разрешения самого конфликта.

Дальше будет идти фаза эскалации - резкое повышение интенсивности борьбы оппонентов. На этом этапе родители могут переходить на личности, шантажировать обращениями в администрацию с жалобой, выражать другую критику, например, по поводу некомпетентности или неэффективного стиля преподавания. Здесь важно возвращение к взаимоуважению и желание услышать друг друга ради общей цели.

Фаза завершения конфликта наступает, когда возникает его разрешение. Когда учитель садится с матерью, обсуждает причины недовольства, они совместно находят решение ситуации.

Последним этапом является нормализация отношений, когда возобновляется дальнейшее взаимодействие между сторонами. Здесь важно соблюдение совместного решения, анализ эффективности и в случае необходимости корректировки действий.

Понимание стадий конфликта и возможностей на каждом из этапов действовать в пользу отношений позволяет не избегать сложных ситуаций, а умело их использовать для роста.

Сейчас, к сожалению, не у всех учителей и родителей всегда есть ресурс для преодоления конфликта. Однако сейчас есть возможность получать этот ресурс в знаниях и навыках, бесплатно предоставляемых учителям в рамках психологического обучения.

Одна из таких инициатив - это бесплатный онлайн курс "Розумію", созданный для педагогов и школьных психологов при поддержке ЮНИСЕФ. В рамках этого курса рекомендуется учителям и родителям следовать таким простым правилам коммуникаций в конфликтной ситуации: