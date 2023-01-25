Кондратюк рассказал, можно ли впускать в Украину "хороших россиян"

Стоит ли впускать в Украину "хороших россиян"

"Думаю, что этого категорически нельзя делать. Разбавление украинцев каплями хороших россиян (или просто плохих, которые заехали сюда и живут), оно приводит к исчезновению украинской нации и государственности. А мы этого после войны уже не допустим никак. Я не знаю, кто должен заехать сюда, чтобы я был бы "за", - говорит продюсер.

По словам Кондратюка, даже те артисты, которые выехали из России после начала полномасштабного вторжения, на самом деле не есть "за Украину".

"Многие российские более-менее прогрессивные музыканты, актеры уехали из России. Пугачева, Галкин, Шендерович, Oxxxymiron - они типа они "за Украину". Хотя, я считаю, что они за демократическую Россию... Поэтому отказ у нас от всего российского, это как банальная гигиена, как туалетная бумага... Российское убивает. Я против российской культуры на нашей территории. Как минимум во время войны и вплоть до налаживания нормальных отношений уже с другой Россией. Не с этой, которая стремится уничтожить Украину", - добавляет Кондратюк.

Может ли быть "белый" список российских исполнителей

"По состоянию на этапе горячей войны и до окончания выплаты Россией репараций, до признания РФ международным трибуналом преступником, наказание всей верхушки - весь "белый" список - это тот, которым можно потереться. Так, как Россия подтерлась всеми международными договорами", - говорит продюсер.

Также Кондратюк отмечает, что не стоит среди россиян искать "хороших", ведь почти за 11 месяцев большой войны люди в РФ не вышли на протесты.

"В начале войны Оля Полякова искала хотя бы одного россиянина, который против войны. В этом нет никакого смысла... Потому что один человек там погоды не делает. Там миллион погоды не делает. Но даже тот миллион не вышел против войны. Они боятся, что пропадет свет, станет меньше "холодильника", потеряют работу. Предпочитают пересидеть и переждать, пока кто-то придет и сделает так, как все должно быть. Они молчаливые соучастники-убийцы. Когда-то была такая фраза Александра Галича "молчи - попадешь в палачи". Это о них", - говорит продюсер.