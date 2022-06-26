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Кондратюк розповів, як ФСБ схиляла його брата до зради

Фото: Ігор Кондратюк (скріншот з youtube.com)
Автор: Володимир Костирін

Ігор Кондратюк розповів, як у Херсонській області - на його малій батьківщині - російські спецслужби намагалися завербувати його брата, який у минулому 13 років був заступником мера Голої Пристані. Окупантам не вдалося домогтися бажаного і схилити того до співпраці.

Про це популярний український телеведучий повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Української правди".

Як зазначив Кондратюк, російські загарбники в тимчасово зайнятих містах Херсонської області вишукували всіх, хто був колись у керівництві або працював на виборних посадах, і намагалися їх переманити на свій бік.

Деяких співробітники російських спецслужб забирали з домівок і відвозили з собою на тривалий час, причому по кілька разів.

"До мого брата приходили, вели переговори. На якихось херсонських номерах машина приїхала з ФСБшниками. (Додому до брата) коли він ще не виїхав. І схиляли його до роботи на них. Але він сказав "Ні, я не буду", там з різних причин, по здоров'ю... Коротше, що він їм там наплів - це насправді не має значення, тому що завдання було просто не співпрацювати", - розповідає Кондратюк.

Телеведучий пояснив, що окупанти під час таких рейдів намагаються схилити українців до колаборації, примусити та "зламати", але в основному люди відмовляються.

Ігор Кондратюк розповів про рейди російських окупантів у Херсонській області (фото: скріншот з youtube.com)

Кондратюк також наголошує, що підпорядкувати собі жителів окупованої частини Херсонської області у російських загарбників ніяк не вийде - місцеві жителі патріотично налаштовані, у своїй більшості - україномовні, і "русский мир" там ніхто не чекає.

Зараз мама і брат Ігоря Кондратюка вже знаходяться на вільній частині країни, також з-під окупації вибралися й інші родичі шоумена: тітка, двоюрідна сестра, їхня сім'я.

Відео: Ігор Кондратюк розповів про спробу російських спецслужб завербувати його брата в Херсонській області

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк показав пошкодження будинку від ракетного обстрілу, який здійснили окупанти 14 березня, саме на його 60-річний ювілей.

А також нещодавно ведучий пояснив, що не так з "хорошими росіянами".

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Игорь КондратюкХерсонская область