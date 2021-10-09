Кондратюк розкритукував нове інтерв'ю Ані Лорак: "у неї мало мізків"

Так, у програмі про життя зірок ЖВЛ скандальна Ані Лорак, яка сім років не давала інтерв'ю українським телеканалам, розповіла, чому виступає в країні-агресорі. Тоді вона назвала себе пташкою, який дарує людям музику без кордонів.

"А пташка завжди хотіла крилами на сцені так! Літати, щоб було багато місця. І тому в один момент мені було дуже тісно в Україні. Я зрозуміла - тут я досягла вже всього. Коли привезла срібло з "Євробачення". Ми робили тури. І я хочу у світ. Тому ми почали розвивати різні території. І гастролювати. І розширювати. Тому що птах, вона вимагає більше місця, щоб літати. А крила у мене росли", — розповіла співачка.

Згодом, Кондратюк, що українським артистам, які виступають в Росії, потрібно "урізати їхні громадянські права".

"Кароліна — яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла — чому "її не підтримали українські політики". Печальк. А ще тому, що воююча з агресором держава Україна мала б назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами, і урізати їхні громадянські права", — написав продюсер.

У коментарях користувачі розділились на дві групи, одні підтримують думку Кондратюка, а інші навпаки.