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Кондратюк розкритукував нове інтерв'ю Ані Лорак: "у неї мало мізків"

Автор: Тетяна Самарук

Телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк висловив своє обурення стосовно інтерв'ю Ані Лорак українському телеканалу. Зокрема, він висловився, що в артистки "мало мізків".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, у програмі про життя зірок ЖВЛ скандальна Ані Лорак, яка сім років не давала інтерв'ю українським телеканалам, розповіла, чому виступає в країні-агресорі. Тоді вона назвала себе пташкою, який дарує людям музику без кордонів.

"А пташка завжди хотіла крилами на сцені так! Літати, щоб було багато місця. І тому в один момент мені було дуже тісно в Україні. Я зрозуміла - тут я досягла вже всього. Коли привезла срібло з "Євробачення". Ми робили тури. І я хочу у світ. Тому ми почали розвивати різні території. І гастролювати. І розширювати. Тому що птах, вона вимагає більше місця, щоб літати. А крила у мене росли", — розповіла співачка.

Згодом, Кондратюк, що українським артистам, які виступають в Росії, потрібно "урізати їхні громадянські права".

"Кароліна — яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла — чому "її не підтримали українські політики". Печальк. А ще тому, що воююча з агресором держава Україна мала б назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами, і урізати їхні громадянські права", — написав продюсер.

У коментарях користувачі розділились на дві групи, одні підтримують думку Кондратюка, а інші навпаки.

  • Про Лорак все зрозуміло, але й дійсно чому одні їздили і їздять до Росії, там розважають їх публіку і їм нічого, як ось, наприклад Макс Барських, а вигрібає тільки одна Лорак;
  • Краще б вона залишилась в Росії. Бо сил немає бачити таких, як вона вже;
  • Дякую Вам за вашу позицію відносно продажних громадян, якщо так можна їх назвати;
  • Для мене вона перестала існувати після виступу до дня російських силових структур, де окрім пісні ще проголосила промову захвату захисниками Росії. Подумки відправили її під три чорти: ані серця, ані розуму.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак вперше розповіла, чому не виступає в Україні і живе в Росії.

Також ми писали, що Ані Лорак показала перші кадри кліпу на першу за 7 років пісню українською мовою.

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Ані Лорак