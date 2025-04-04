Кондитеры назвали 5 десертов, которые они никогда не заказывают в кафе

Чизкейк

Кондитер Гас Кастро рассказал, что часто для приготовления чизкейков в кафе используют не самые лучшие ингредиенты, такие как искусственные добавки или замороженные продукты, что влияет на вкус и текстуру.

"Я купил целый чизкейк, и мне сказали подождать по крайней мере два часа, пока он разморозится, поскольку они получают их замороженными, что несомненно подтверждает, что он не изготовлен свежим кондитером", - отметил эксперт.

Приготовление чизкейка требует точности в температурном режиме и времени запекания. В кафе часто пренебрегают этими аспектами, что может привести к неправильному процессу выпекания или недостаточной охлаждаемости десерта.

Крем-брюле

Крем-брюле - это десерт из заварного крема с карамельной корочкой. Обычно подается комнатной температуры. Десерт требует точности в приготовлении, особенно в процессе запекания. Если температура или время приготовления не соблюдены, десерт может получиться слишком жидким или, наоборот, пересушенным.

По словам кондитера Даниэлла Леа Рада, он никогда не заказывает такой десерт. Все потому, что большинство ресторанов используют пудровую основу и имитацию ванили, чтобы снизить стоимость и скрыть подделку порошковой основы.

"Обычно корочка пережаренная и зернистая, никогда не обжигается должным образом и на 99% украшена клубникой, что так старомодно", - добавил он.

Кондитеры, имеющие опыт, предпочитают готовить этот десерт самостоятельно, чтобы гарантировать идеальный результат.

Брауни

Брауни должны быть влажными и иметь "липкую" текстуру внутри. В кафе часто используют рецепты, которые придают десерту слишком сухую или слишком плотную консистенцию, отличающуюся от идеального баланса.

Также во многих кафе для приготовления брауни используют дешевые или заменители ингредиентов, например, маргарин вместо масла или порошковые какао вместо качественного шоколада. Это негативно сказывается на вкусе десерта.

Пироги

Если пироги не указаны в меню, как сезонное особенное блюдо, то их часто покупают и перепродают.

Пироги требуют особого подхода к тесту, которое должно быть легким, рассыпчатым и воздушным. В кафе часто используют готовые или полуфабрикаты, что влияет на вкус и текстуру. Тесто может быть жестким или слишком жирным, что отличается от идеального баланса.

Плохо украшенные десерты

Небрежное украшение может свидетельствовать о проблемах с другими этапами приготовления десерта. Если десерт плохо украшен, это может означать, что не было достаточно внимания уделено всему процессу - от выбора ингредиентов до финального этапа.

Слишком большое количество фруктов на десерте говорит о неопытности кондитера. Чтобы получить полное удовольствие от еды, десерты должны быть легкими и достаточно сладкими, чтобы люди могли их доесть.