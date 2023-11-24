Кому из знаков Зодиака Зеленый Дракон подарит счастье в 2024 году

Телец

В 2024 году вы будете наслаждаться материальным благополучием и дорогими вещами. После трудностей в предыдущих годах ваша материальная сфера значительно улучшится и начнет приносить плоды. Дракон вам принесет заслуженный успех.

Если у вас возникли планы сменить сферу деятельности или запустить собственный бизнес в 2024 году, то этот период для вас станет идеальным. Основное правило - не откладывайте, а начните действовать прямо сейчас.

Лев

Вам Дракон принесет год самовыражения и личностного роста. Проблемы и вопросы прошлого уступят дорогу новым возможностям. Этот год будет удачен для осуществления давней мечты.

Подумайте, о чем вы давно мечтали, и приступайте к воплощению желания в жизнь. Дракон будет вашим союзником в этом стремлении, поэтому не стоит откладывать его на потом.

Скорпион

В следующем году вам стоит переосмыслить свои приоритеты и приготовиться к новому этапу жизни. Не стоит беспокоиться, так как перемены будут полезными и без дополнительных проблем. Вы откроете новые горизонты и обогатите свой внутренний мир.

И хотя грандиозные планы на 2024 строить пока не стоит, Дракон приготовил вам массу захватывающих переживаний и впечатлений, которые вам точно придутся по вкусу.

Рыбы

Вам рекомендуется внимательно следить за происходящим вокруг вас в год Дракона. В этом периоде вас ждут увлекательные новые знакомства, которые полностью могут изменить вашу жизнь. Избегайте изоляции, чтобы увидеть новые возможности и перспективы.

Не стесняйтесь просить о помощи друзей, они будут готовы вас поддержать и связи останутся крепкими на многие годы. А Дракон станет вашим покровителем и создаст максимально благоприятную обстановку.