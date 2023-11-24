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Кому из знаков Зодиака Зеленый Дракон подарит счастье в 2024 году

Кто из знаков Зодиака станет счастливым в 2024 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на 2024 год говорит, что в свои права вступит мощный и энергичный знак Зеленого Деревянного Дракона. Он принесет в жизни людей радость, гармонию и обещает быть максимально щедрым - не только в финансовом плане.

Для кого из знаков Зодиака этот год станет особенно счастливым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup.

Телец

В 2024 году вы будете наслаждаться материальным благополучием и дорогими вещами. После трудностей в предыдущих годах ваша материальная сфера значительно улучшится и начнет приносить плоды. Дракон вам принесет заслуженный успех.

Если у вас возникли планы сменить сферу деятельности или запустить собственный бизнес в 2024 году, то этот период для вас станет идеальным. Основное правило - не откладывайте, а начните действовать прямо сейчас.

Лев

Вам Дракон принесет год самовыражения и личностного роста. Проблемы и вопросы прошлого уступят дорогу новым возможностям. Этот год будет удачен для осуществления давней мечты.

Подумайте, о чем вы давно мечтали, и приступайте к воплощению желания в жизнь. Дракон будет вашим союзником в этом стремлении, поэтому не стоит откладывать его на потом.

Скорпион

В следующем году вам стоит переосмыслить свои приоритеты и приготовиться к новому этапу жизни. Не стоит беспокоиться, так как перемены будут полезными и без дополнительных проблем. Вы откроете новые горизонты и обогатите свой внутренний мир.

И хотя грандиозные планы на 2024 строить пока не стоит, Дракон приготовил вам массу захватывающих переживаний и впечатлений, которые вам точно придутся по вкусу.

Рыбы

Вам рекомендуется внимательно следить за происходящим вокруг вас в год Дракона. В этом периоде вас ждут увлекательные новые знакомства, которые полностью могут изменить вашу жизнь. Избегайте изоляции, чтобы увидеть новые возможности и перспективы.

Не стесняйтесь просить о помощи друзей, они будут готовы вас поддержать и связи останутся крепкими на многие годы. А Дракон станет вашим покровителем и создаст максимально благоприятную обстановку.

Ранее мы рассказывали о том, кто из знаков Зодиака сможет переломить судьбу в 2024 году.

А еще писали о том, для кого из знаков Зодиака конец ноября станет непростым периодом.

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