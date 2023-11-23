Конец недели станет непростым для этих знаков Зодиака: будьте осторожны

Гороскоп на ближайшие дни предупреждает, что Луна с 22 ноября войдет в знак Овна, а Солнце в знак Стрельца. А это грозит сложностями сразу трем знакам Зодиака.

Близнецы

Вас ждут дни, когда вы начнете злиться. Вам захочется побыстрее прожить эту неделю, так как многое вас будет раздражать. Но вы справитесь и сделаете все возможное, чтобы преодолеть эти испытания, так как на вас будет оказано сильное давление.

Возможно, люди начнут советовать вам не позволять гневу поглощать вас, но именно вы будете решать, когда вам стоит выразить свои чувства и взять передышку, а когда использовать злость как стимул движения.

Вами могут воспользоваться или же вы станете жертвой обмана, но больше всего злиться вы будете из-за своей доверчивости. И, вместо того чтобы корить себя, вам стоит подумать о бдительности в будущем. Конец недели станет не столько тяжелым, сколько щедрым на сложные уроки, которые нужно усвоить.

Рак

Для вас самым сложным в конце этой недели станет ощущение беспомощности. Вы чувствуете, что не готовы сдаться без боя, и, хотя не факт, что это коснется вашей романтической жизни, до конца недели вам захочется постоять за себя так, чтобы всем была видна ваша сила, выпущенная из клетки.

Но не стоит волноваться, так как эти трудности временные и спустя несколько дней вы будете чувствовать себя значительно лучше. Важно сейчас дать всем понять, что не стоит становиться на вашем пути.

Вы хотите наслаждаться оставшейся частью года и выйти из него с чувством гордости и с ощущением силы. Вас мало волнует, что о вас думают другие люди и считают ли они, что вам нужно изменить свое отношение. Пусть они беспокоятся о своем отношении.

Лев

Вы будете чувствовать себя более подавлено, чем обычно. Вас беспокоит то, что может произойти в ближайшие дни и не знаете, как правильно себя вести. Но вы достаточно смелы, чтобы сделать важный шаг и получить то, что должно быть вашим по праву.

До конца недели вы начнете быстро получать ответы на свои вопросы и порой вам не придется ждать или ломать голову над тем, что происходит - ответы будут приходить к вам сами. Но ваше нетерпение и раздражение могут сослужить плохую службу.

Вы уверены, что ваша цель верна и вы в нынешней ситуации не для того, чтобы причинить кому-то вред. Если вы столкнетесь с тем, кто не выдерживает ваш темп, просто отпустите его плавать на собственной скорости. У вас просто нет сил сейчас общаться с тем, кто не хочет или не может находиться на вашем уровне.