RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кому запрещено носить линзы и почему это может быть опасно. Многие этого даже не знают

Когда не следует носить линзы (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

Контактные линзы - удобное и очень полезное изобретение, благодаря которому люди могут хорошо видеть. Их используют при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и некоторых других ситуациях. Впрочем, линзы можно носить не всегда.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на Facebook-странице Министерства здравоохранения объяснили, когда не стоит носить линзы и почему это может быть опасно.

Как оказалось, во время определенных заболеваний ношение линз приведет к проблемам. Если глаз будет пересыхать, вы будете чувствовать дискомфорт. Это может произойти, если вы будете носить линзы во время простуды и применения некоторых лекарств.

Кроме того, если человек лечится от инфекций и серьезных болезней, линзы могут ухудшить его состояние.

Когда не стоит носить линзы

  • при любых заболеваниях глаз, затрагивающих роговицу или конъюнктиву (воспалительные процессы век, пониженное или повышенное слезоотделение, глаукома, подвывих хрусталика)
  • при косоглазии, если его угол свыше 15 градусов
  • во время болезней, симптомами которых являются боль в глазах, жжение, зуд, покраснение, повышение слезоотделения, отек век, повышенная чувствительность глаз
  • при употреблении лекарства, вызывающего сухость слезных оболочек (препараты от насморка, укачивания, аллергии, мочегонные средства)
  • при любых инфекционных заболеваниях
  • при заболеваниях, при которых снижается иммунитет, например туберкулез или иммунодефицит в результате ВИЧ.

Почему линзы можно носить не всегда (фото: facebook.com/moz.ukr)

Если вы не уверены, можно ли конкретно вам носить линзы, обязательно посоветуйтесь с врачом. Если же вы их уже носите и у вас возникла боль в глазах, дискомфорт, покраснение или ухудшилось зрение, снимите их как можно скорее и обратитесь к офтальмологу - он поможет разобраться в том, что произошло и как поступить дальше", - добавили в Министерстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровя