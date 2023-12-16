Кому запрещено носить линзы и почему это может быть опасно. Многие этого даже не знают

Контактные линзы - удобное и очень полезное изобретение, благодаря которому люди могут хорошо видеть. Их используют при близорукости, дальнозоркости, астигматизме и некоторых других ситуациях. Впрочем, линзы можно носить не всегда.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на Facebook-странице Министерства здравоохранения объяснили, когда не стоит носить линзы и почему это может быть опасно.
Как оказалось, во время определенных заболеваний ношение линз приведет к проблемам. Если глаз будет пересыхать, вы будете чувствовать дискомфорт. Это может произойти, если вы будете носить линзы во время простуды и применения некоторых лекарств.
Кроме того, если человек лечится от инфекций и серьезных болезней, линзы могут ухудшить его состояние.
Если вы не уверены, можно ли конкретно вам носить линзы, обязательно посоветуйтесь с врачом. Если же вы их уже носите и у вас возникла боль в глазах, дискомфорт, покраснение или ухудшилось зрение, снимите их как можно скорее и обратитесь к офтальмологу - он поможет разобраться в том, что произошло и как поступить дальше", - добавили в Министерстве.
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