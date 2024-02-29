Кому из пенсионеров не повысят выплаты с 1 марта. Есть всего три категории

Что нужно знать о повышении пенсий с 1 марта

Индексацию пенсий проведут для десяти миллионов украинцев, среди которых:

9,5 миллиона получателей пенсии на общих основаниях;

596 тысяч бывших сотрудников силовых ведомств;

97,8 тысячи пенсионеров, получающих выплаты пенсии по инвалидности в результате увечья или заболевания из-за аварии на ЧАЭС.

Индексация требует суммы 3 миллиарда гривен в месяц, однако у государства есть необходимые средства. Пополнение ПФУ зависит от уплаты единого социального взноса, поэтому во время полномасштабной войны особенно важно работать официально. Перерасчет пенсий первого месяца весны произведут автоматически. Украинцам не нужно подавать заявления.

Коэффициент индексации пенсий составляет 1,0796. Минимально они вырастут на 100 грн., а максимально – более 1500 грн.

Кому не повысят пенсии с 1 марта

Некоторые категории пенсионеров могут не рассчитывать на увеличение дохода. Индексация не предусмотрена для лиц, вышедших на заслуженный отдых менее трех лет назад, а также для тех, чья расчетная пенсия ниже минимальной.

Последним государство и так доплачивает недостающую сумму до "минималки". Таким образом, размер их выплаты останется на прежнем уровне. Повышение пенсий не предусмотрено и для граждан, получающих высокие пенсии.

Обратите внимание, что согласно украинскому законодательству, гражданам не могут выплачивать пенсию, которая была бы ниже минимального значения.

В таких случаях пенсионерам назначаются доплаты с целью повышения размера пенсии до минимального уровня. Следовательно, выплаты для этой группы пенсионеров увеличатся в марте, однако это фактически является лишь заменой доплаты к минимальной пенсии в результате индексации. Иными словами, для вошедших в эту категорию повышение будет малозаметным.