Кому в Украине спишут долги за коммунальные услуги: определена группа граждан

Во время полномасштабной войны экономика нуждается в значительной поддержке: как внешней, так и внутренней. Удерживать экономику страны должны ее граждане путем использования услуг на украинском рынке, уплаты налогов и коммунальных услуг. Что касается последних, то не все категории населения могут делать это в полном объеме, из-за чего образуются долги.
Кому из украинцев могут аннулировать долг за "коммуналку" - читайте ниже в материале Styler.
В декабре 2021 года долги за коммунальные услуги в Украине составляли:
Из-за полномасштабного вторжения России многие украинцы потеряли возможность оплачивать счета. Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, освобождающий определенную группу людей от уплаты.
"Учитывая стремительный рост цен на все товары, продукты и услуги, необходим комплексный подход для урегулирования вопросов уплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
Согласно проекту акта гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ, могут списать задолженность за уплату "коммуналки".
Следует добавить, что согласно законопроекту №7531 взыскание долгов за "коммуналку" с лица через суд запрещено. Президент Украины принял этот законопроект.
Однако через полгода после завершения военного положения эта норма снова вернется.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
Раньше мы рассказывали, какую денежную помощь украинцы могут получить в апреле.
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