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Кому в Украине спишут долги за коммунальные услуги: определена группа граждан

Кому из украинцев спишут долги за "коммуналку" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Во время полномасштабной войны экономика нуждается в значительной поддержке: как внешней, так и внутренней. Удерживать экономику страны должны ее граждане путем использования услуг на украинском рынке, уплаты налогов и коммунальных услуг. Что касается последних, то не все категории населения могут делать это в полном объеме, из-за чего образуются долги.

Кому из украинцев могут аннулировать долг за "коммуналку" - читайте ниже в материале Styler.

Правительство определило группу людей

В декабре 2021 года долги за коммунальные услуги в Украине составляли:

  • поставка и распределение природного газа - 33,8 млрд грн
  • поставка тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн
  • централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн,
  • управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн
  • обращение с бытовыми отходами - 1,3 млрд грн
  • поставка и распределение электроэнергии - 7,7 млрд грн

Из-за полномасштабного вторжения России многие украинцы потеряли возможность оплачивать счета. Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, освобождающий определенную группу людей от уплаты.

"Учитывая стремительный рост цен на все товары, продукты и услуги, необходим комплексный подход для урегулирования вопросов уплаты задолженности за жилищно-коммунальные услуги", - говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Согласно проекту акта гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ, могут списать задолженность за уплату "коммуналки".

А если ЖКХ пойдет в суд?

Следует добавить, что согласно законопроекту №7531 взыскание долгов за "коммуналку" с лица через суд запрещено. Президент Украины принял этот законопроект.

Однако через полгода после завершения военного положения эта норма снова вернется.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Раньше мы рассказывали, какую денежную помощь украинцы могут получить в апреле.

Читайте также, как бесплатно лечиться в частных медучреждениях в Украине.

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