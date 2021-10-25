Кому в Україні введуть третю дозу вакцини від COVID: у МОЗ дали відповідь

Він повідомив, що минулого тижня Національна технічна група експертів на засіданні сформулювала чіткі рекомендації про введення третьої дози. Її рекомендуватимуть тим людям, які мають імуно-скомпроментовані або імуносупресивні стани.

Кузін зазначив, що на цьому тижні Національна технічна група надасть своє офіційне рішення і МОЗ сформує документ.

"Якщо говорити про деталі, то вакцина буде рекомендована тим людям, які пережили трансплантацію органів, які постійно приймають імуносупресивні препарати, мають імунодефіцитні стани первинні або придбані. Для цих категорій були прописані чіткі рекомендації", - сказав санлікар.

Питання про бустерну дозу також розглядається, але рішення ще не прийнято.