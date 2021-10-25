Кому в Украине введут третью дозу вакцины от COVID: в Минздраве дали ответ

Он сообщил, что на прошлой неделе Национальная техническая группа экспертов на заседании сформулировала четкие рекомендации о введении третьей дозы. Ее будут рекомендовать тем людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

Кузин отметил, что на этой неделе Национальная техническая группа предоставит свое официальное решение и Минздрав сформирует документ.

"Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации", - сказал санврач.

Вопрос о бустерной дозе также рассматривается, но решение еще не принято.