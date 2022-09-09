Кому зараз в Україні платять найбільші зарплати: топ вакансій не в IT

Ринок праці в Україні поступово оговтується після початку повномасштабної війни. За останній місяць суттєво зросла кількість вакансій у багатьох областях країни. Найбільше шукають продавців, менеджерів з продажу, бухгалтерів, водіїв і кухарів.
Що відбувається зараз із зарплатами й кому, крім сфери IT, зараз платять найбільше - читайте нижче.
За даними порталу Work.ua, середня заробітна плата в Україні зараз тримається на позначці в 15 000 гривень. Суми окладу відрізняються по регіонах - в Київській області зарплати вище, а у Львівській та Дніпропетровській областях нижче.
Львівська - 14 000 гривень
Харківська - 15 000 гривень
Київська - 17 500 гривень
Одеська - 15 000 гривень
Дніпропетровська - 14 000 гривень
Експерти відзначають, що найбільше зараз в Україні платять фахівцям у сфері нерухомості - від 20 000 до 30 000 гривень.
Від 20 000 до 25 000 гривень отримують фахівці в топменеджменті. У сфері продажів і закупівель зарплати тримаються на рівні 20 000 гривень.
У сфері транспорту та автобізнесу - близько 20 000, у культурі та шоубізнесі - від 15 000 до 20 000 гривень.
Одночасно з цим спостерігається і зростання заробітних плат у серпні. Зросли оклади у сфері продажів і закупівель, будівництві та архітектурі, освіті та науці, фітнес і спорті, маркетингу, PR і рекламі.
Медіабайєр - 59 500 гривень
Телеведучий - 40 000 гривень
Водій-міжнародник - 37 500 гривень
Керівник відділу продажів - 35 000 гривень
Висотник - 35 000 гривень
Найнижча зарплата в Україні зараз у прибиральника - 7500 гривень. Однак у серпні вона зросла на 7%.
До речі, раніше ми писали про те, на які вакансії зараз беруть без досвіду роботи.
А ще розповідали про те, кому зараз платять найбільші зарплати та що впливає на оплату праці.