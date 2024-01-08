Кто из украинцев должен сделать бустерную прививку от COVID-19: это важно знать

Как уберечься

Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, однако сама болезнь никуда не исчезла, а пандемия продолжается.

Уберечься от тяжелого течения коронавирусной болезни и ее последствий можно благодаря вакцинации, которая является бесплатной.

Первичная вакцинация

Для взрослых вакцинация состоит из одной дозы Janssen или двух доз любой другой вакцины. Прививку нужно получить всем взрослым, независимо от возраста и состояния здоровья.

Всем детям 12-17 лет нужно получить две прививки "взрослой" вакциной Comirnaty от Pfizer-Biontech.

Для детей 5-11 лет существует специальная вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech. По возможности всем детям необходимо получить две дозы.

Дополнительная прививка

Врачи отметили, что дополнительная прививка требуется взрослым и детям от 5 лет, у которых из-за очень тяжелых сопутствующих болезней мог не сформироваться иммунитет после вакцинации.

Его вводят через 1 месяц от 2 дозы для вакцин с 2 дозной схемой вакцинации и 1 дозы для вакцин с 1 дозной схемой вакцинации. Дополнительная прививка причисляется к первичной вакцинации.

Кому делают бустерную прививку

Такую прививку делают детям и взрослым. Взрослым спустя 5 месяцев после первичной вакцинации. Детям от 5 лет спустя 6 месяцев после первичной вакцинации.

Весь первичный курс прививок включает первичную вакцинацию и первую бустерную прививку. Для подавляющего большинства взрослых младше 60 лет, небеременных женщин и детей без тяжелых заболеваний такого курса достаточно для защиты от тяжелого течения COVID-19.

Каждую последующую бустерную прививку делают в период через 6-12 месяцев после предыдущей. Такая прививка рекомендована в первую очередь:

людям в возрасте 60+

взрослым с серьезными хроническими болезнями

детям от 5 лет с серьезными хроническими заболеваниями

беременным

медицинским работникам

Также здоровые взрослые до 60 лет и дети от 5 лет при желании могут получить такие бустерные прививки, но только при достаточном количестве вакцин для групп риска.

Для дополнительных и бустерных доз для взрослых может быть использована любая из доступных вакцин против COVID-19, для детей 5-11 лет - только специальная вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech, для детей 12-17 лет - вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech.

Симптомы коронавируса

Симптомы коронавируса у людей могут различаться в зависимости от вида (штамма), формы (легкой или тяжелой) и даже дня заражения. Основные симптомы коронавируса включают:

повышение температуры тела (чаще 37-37.5 градусов)

непрерывный кашель

заложенный нос или насморк

чувство усталости или истощение

боль в горле

головная боль

потеря или изменение обоняния, или вкуса

потеря аппетита

диарея

чихание

хриплый голос

озноб

дрожь

боль в суставах

боль в глазах

Как лечить COVID-19 в домашних условиях

Большинство людей COVID-19 протекает в легкой форме. Лечение коронавируса в домашних условиях, направленное на облегчение симптомов, включает следующие методы: