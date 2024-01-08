Кто из украинцев должен сделать бустерную прививку от COVID-19: это важно знать

В Украине граждане и дальше продолжают болеть и умирать от COVID, а количество инфицированных в осенне-зимний период традиционно растет. Следует знать, кому и когда нужно делать бустерные дозы вакцины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому нужно сделать бустерную дозу.
При написании материала использовались следующие источники: Facebook-страница Министерства здравоохранения и сайт Doc.ua.
Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19, однако сама болезнь никуда не исчезла, а пандемия продолжается.
Уберечься от тяжелого течения коронавирусной болезни и ее последствий можно благодаря вакцинации, которая является бесплатной.
Для взрослых вакцинация состоит из одной дозы Janssen или двух доз любой другой вакцины. Прививку нужно получить всем взрослым, независимо от возраста и состояния здоровья.
Всем детям 12-17 лет нужно получить две прививки "взрослой" вакциной Comirnaty от Pfizer-Biontech.
Для детей 5-11 лет существует специальная вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech. По возможности всем детям необходимо получить две дозы.
Врачи отметили, что дополнительная прививка требуется взрослым и детям от 5 лет, у которых из-за очень тяжелых сопутствующих болезней мог не сформироваться иммунитет после вакцинации.
Его вводят через 1 месяц от 2 дозы для вакцин с 2 дозной схемой вакцинации и 1 дозы для вакцин с 1 дозной схемой вакцинации. Дополнительная прививка причисляется к первичной вакцинации.
Такую прививку делают детям и взрослым. Взрослым спустя 5 месяцев после первичной вакцинации. Детям от 5 лет спустя 6 месяцев после первичной вакцинации.
Весь первичный курс прививок включает первичную вакцинацию и первую бустерную прививку. Для подавляющего большинства взрослых младше 60 лет, небеременных женщин и детей без тяжелых заболеваний такого курса достаточно для защиты от тяжелого течения COVID-19.
Каждую последующую бустерную прививку делают в период через 6-12 месяцев после предыдущей. Такая прививка рекомендована в первую очередь:
Также здоровые взрослые до 60 лет и дети от 5 лет при желании могут получить такие бустерные прививки, но только при достаточном количестве вакцин для групп риска.
Для дополнительных и бустерных доз для взрослых может быть использована любая из доступных вакцин против COVID-19, для детей 5-11 лет - только специальная вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech, для детей 12-17 лет - вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech.
Симптомы коронавируса у людей могут различаться в зависимости от вида (штамма), формы (легкой или тяжелой) и даже дня заражения. Основные симптомы коронавируса включают:
Большинство людей COVID-19 протекает в легкой форме. Лечение коронавируса в домашних условиях, направленное на облегчение симптомов, включает следующие методы:
Ранее мы сообщали, что у COVID появились новые неожиданные симптомы, которые ранее не проявлялись.
Также мы писали, правда ли, что чем выше температура во время болезни, тем лучше иммунитет.