Хто з українців повинен зробити бустерне щеплення від COVID-19: це важливо знати

Як вберегтися

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про припинення надзвичайної ситуації у зв’язку з COVID-19, проте сама хвороба нікуди не зникла, а пандемія триває.

Уберегтися від важкого перебігу коронавірусної хвороби та її наслідків можна завдяки вакцинації, яка є безкоштовною.

Первинна вакцинація

Для дорослих вакцинація складається з однієї дози Janssen або двох доз будь-якої іншої вакцини. Щеплення потрібно отримати усім дорослим, незалежно від віку та стану здоров’я.

Усім дітям 12-17 років треба отримати два щеплення "дорослою" вакциною Comirnaty від Pfizer-Biontech.

Для дітей 5-11 років існує спеціальна вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech. За можливості всім дітям потрібно отримати дві дози.

Додаткове щеплення

Лікарі зазначили, що додаткове щеплення потрібне дорослим та дітям від 5 років, у яких через дуже важкі супутні хвороби міг не сформуватися імунітет після вакцинації.

Його вводять через 1 місяць від 2-ї дози для вакцин з 2-дозною схемою вакцинації та 1-ї дози для вакцин з 1-дозною схемою вакцинації. Додаткове щеплення зараховується до первинної вакцинації.

Кому роблять бустерне щеплення

Таке щеплення роблять дітям та дорослим. Дорослим через 5 місяців після первинної вакцинації. Дітям від 5 років через 6 місяців після первинної вакцинації.

Весь первинний курс щеплень включає первинну вакцинацію та перше бустерне щеплення. Для переважної більшості дорослих молодших за 60 років, невагітних жінок та дітей без важких хвороб такого курсу достатньо для захисту від тяжкого перебігу COVID-19.

Кожне наступне бустерне щеплення роблять у період через 6-12 місяців після попереднього. Таке щеплення рекомендовано в першу чергу:

людям віком 60+

дорослим із серйозними хронічними хворобами

дітям від 5 років із серйозними хронічними хворобами

вагітним

медичним працівникам

Також здорові дорослі до 60 років та діти від 5 років за бажання можуть отримати такі бустерні щеплення, але лише за умови достатньої кількості вакцин для груп ризику.

Для додаткових та бустерних доз для дорослих може бути використана будь-яка з доступних вакцин проти COVID-19, для дітей 5-11 років - тільки спеціальна вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech, для дітей 12-17 років - вакцина Comirnaty від Pfizer-Biontech.

Симптоми коронавірусу

Симптоми коронавірусу у людей можуть відрізнятися залежно від його виду (штаму), форми (легкої чи важкої) і навіть дня зараження. Основні симптоми коронавірусу включають:

підвищення температури тіла (найчастіше 37-37.5 градусів)

безперервний кашель

закладений ніс чи нежить

почуття втоми чи виснаження

біль у горлі

головний біль

втрата чи зміна нюху, або смаку

втрата апетиту

діарея

чхання

хриплий голос

озноб

тремтіння

біль у суглобах

біль в очах

Як лікувати COVID-19 у домашніх умовах

У більшості людей COVID-19 протікає у легкій формі. Лікування коронавірусу в домашніх умовах, спрямоване на полегшення симптомів, включає такі методи: