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Елена Зеленская в элегантном образе посетила львовскую оперу (фото)

Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена Зеленская за последнее время продемонстрировала большое количество новых образов и речь не только об одежде, но и об интересных прически. На этот раз первая леди показала новый костюм и новую укладку.

О том, что послужило поводом для выхода Елены в новом образе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал первой леди.

Елена Зеленская очаровала новым образом

В последнее время Елена часто выбирает одежду черного цвета, возможно потому, что сейчас холодное время года и ярких цветов не слишком хочется видеть в своем гардеробе. Но нужно учитывать тот момент, что жена президента всегда в своих нарядах имеет скрытые месседжи и передает с помощью одежды настроение.

Зеленская посетила львовскую оперу, где состоялся особый концерт, который назывался "Несокрушимой Украине посвящается". Кэри-Линн Уилсон представила новую интерпретацию Девятой симфонии Бетховена. В частности, ее финал - "Ода к радости" известная как гимн ЕС прозвучал в переводе на украинский.

На этот концерт первая леди посетила опять же в черном наряде. Она выбрала брючный костюм, состоящий из пиджака, широких классических брюк, а под низ Елена надела черную рубашку с завязкой в форме банта.

Елена Зеленская очаровала новым образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Этот образ выглядит очень элегантно, особенно, учитывая то, что Зеленская дополнила его туфлями челноками с острым носком и очень нежной прической. Елена аккуратно собрала волосы в пучок сзади затылка и выпустила заранее локон, что сделал ее образ более легким и женственным.

Об украшениях жена Владимира Зеленского также не забыла, поскольку надела достаточно массивные золотые серьги в форме капли, на которые невозможно не обратить внимания, поскольку они сияют на ушах Елены издалека.

Для оперы первая леди решила посетить консервативные и суровые наряды, что демонстрирует ее серьезность, спокойствие, ответственность и статусность.

Елена Зеленская очаровала новым образом (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Ранее мы рассказывали о том, что Елена Зеленская обескуражила новым образом.

Также читайте наш материал о том, как Зеленская очаровала сеть простотой своего нового образа.

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Елена Зеленскаятренди