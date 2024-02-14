Кому нельзя есть творог: посмотрите, есть ли вы в списке

Творог - это популярный в Украине продукт, который имеет полезные свойства - в нем много белка и мало жира. Но в то же время, некоторым его есть не стоит.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о полезных свойствах творога, а также кому нельзя его есть.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Very Well Health, Eat this not That.
Кроме высокого содержания белка творог также богат витаминами и минералами, такими как кальций, фосфор, магний и витамины группы B,1 которые необходимы для здоровья костей, энергетического обмена и образования эритроцитов.
Он содержит немного насыщенных жиров.
Творог можно использовать как замену любому рецепту, требующему майонеза, сметаны или жирных сливок. Это также отличный ингредиент для заправок салатов и соусов для пасты.
Хотя он универсален, в нем относительно много натрия. В 1/2 стакана творога содержится около 350 мг натрия, тогда как в таком количестве греческого йогурта из цельного молока – всего около 42 мг.
Взрослые должны получать менее 2300 мг натрия в день для снижения высокого кровяного давления и риска сердечных заболеваний.
Вы можете купить творог с низким содержанием натрия и без него, но лучше соблюдать разнообразную диету, а не сосредотачиваться на одном типе пищи.
Творог (фото: wikipedia.org)
Несмотря на многочисленные положительные качества творога, следует учитывать его противопоказания. Неправильный продукт может привести к негативным последствиям для организма и вызвать проблемы с желудком, поэтому важно выбирать только качественный и натуральный продукт для потребления.
Также важно избегать его употребления людям со следующими заболеваниями:
Также лицам с лишним весом или ожирением рекомендуется ограничить потребление, поскольку продукт с высоким содержанием жиров быстро усваивается организмом, что может привести к чрезмерному потреблению жиров и калорий.
Кроме того, разумно употреблять творог в первой половине дня из-за наличия казеинового белка, который может повлечь за собой отеки, а большое количество животного жира может негативно влиять на работу печени и почек.
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