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Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой: может навредить

Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Чистка зубов - это неотъемлемая часть жизни каждого человека. С помощью электрической щетки можно значительно улучшить гигиену полости рта. Однако данное приспособление подходит не всем.

Об этом сообщила стоматолог и блогер Ульяна Нищий в Instagram.

По словам врача, часто у людей, пользующихся обычной зубной щеткой, уровень гигиены намного лучше. А у тех кто пользуется электрической - плохой, ведь люди думают, что она все делает из-за них, но это не так.

Поэтому важно, как именно человек чистит зубы и сколько времени, а не какой зубной щеткой.

Конечно, любая щетка будет эффективной, если имеет:

  • маленькую рабочую поверхность;
  • мягкая и плотная;
  • густая и ровная.

"Я не говорю, чтобы покупать какую-то конкретную щетку, на самом деле это уже ваш выбор, я говорю, что только от вас зависит, каким будет результат ежедневной чистки - именно вы управляете прибором", - говорится в сообщении.

Польза этого приспособления состоит в том, что удается гораздо быстрее и эффективнее устранять зубной налет. Это отличная профилактика кариеса. Электрические зубные щетки лучше влияют на пришеечную область зубов (место между двумя зубьями, в котором чаще всего появляется кариес).

Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой

Стоматолог говорит, что нельзя пользоваться электрической зубной щеткой, если:

  • гингивит и стоматит;
  • с очень абразивной зубной пастой;
  • при трещинах и сколах эмали;
  • при клиновидных дефектах;
  • если высокая чувствительность зубов;
  • при болезни пародонта (подвижности зубов);
  • если были операции во рту;
  • при флюорозе.

Ранее мы сообщали, нужно ли смывать пасту после чистки зубов.

Также мы писали, какие вредные привычки разрушают зубы.

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зубистоматолог