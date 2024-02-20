Кому категорически нельзя есть чеснок: как употреблять, чтобы не навредить

Чем полезен чеснок

Чеснок не является иммуномодулятором и не обладает иммуностимулирующим действием. Однако благодаря аллину, входящему в его состав, он проявляет выраженные противовирусные свойства.

Чеснок относят к продуктам, содержащим природные фитонциды - летучие биологически активные вещества, способные уничтожать бактерии.

Имеющиеся в чесноке вещества усиливают аппетит, повышают работоспособность печени, желудка, кишечника, обладают мочегонным, противоглистным, спазмолитическим, болеутоляющим и противомикробными действиями.

Кому нельзя есть чеснок

При потреблении более трех зубчиков чеснока в день могут возникнуть тошнота, желудочные спазмы, повышенное газообразование, диарея и головные боли.

Рекомендуется воздерживаться от употребления чеснока натощак, особенно при высокой кислотности желудочного сока, поскольку это может привести к обострению язвенных заболеваний желудка.

Чеснок обычно исключают из рациона лиц, страдающих эпилепсией и имеющих частые пищевые аллергии.

Также он противопоказан для употребления людей с заболеваниями печени и почек, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также заболеваниями кишечника и геморроем.

Врачи не рекомендуют употреблять чеснок женщинам во время беременности, а также кормление грудью.

Специалисты утверждают, что здоровому человеку достаточно съедать в день 1-2 зубчика чеснока для поддержания иммунитета и профилактики разных заболеваний. Максимальная доза - 3-5 зубчиков свежего чеснока в день.