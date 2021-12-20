Кому категорично не можна їсти апельсини: можуть бути смертельно небезпечні

Апельсини - це дуже популярні цитрусові, які доступні нам цілий рік. Але чи всім їх можна їсти без обмеження?

На це питання дала відповідь Нутриціолог Юрія Половинська, передає РІА Новини.

Апельсини - це сильний алерген

Крім своєї корисності апельсини є сильним алергеном. Вживання цих фруктів у великих кількостях може викликати алергічні реакції й навіть анафілактичний шок.

Якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту - вам потрібно з обережністю вживати апельсини натщесерце.

До слова, апельсин має високу кислотність, що погано може позначитися на зубній емалі. Вона може поступово руйнуватися, тому, якщо п'єте сік, беріть трубочку або чистите відразу зуби.

Апельсини також корисні

Апельсин - просто джерело вітамінів А, В1, В2, РР і, найголовніше, вітаміну С. У 100 г м'якоті апельсина міститься добова норма споживання вітаміну С.

Крім того, в апельсині є флавоноїди – речовини, що регулюють ріст організму і надають антиоксидантну дію.