Кому категорически нельзя есть апельсины: могут быть смертельно опасны
Апельсины - это очень популярные цитрусовые, которые доступны нам круглый год. Но всем ли их можно есть без ограничения?
На этот вопрос дала ответ нутрициолог Юрия Половинская, передает РИА Новости.
Апельсины - это сильный аллерген
Помимо своей полезности апельсины являются сильным аллергеном. Употребление этих фруктов в больших количествах может вызвать аллергические реакции и даже анафилактический шок.
Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта - вам нужно с осторожностью употреблять апельсины натощак.
К слову, апельсин имеет высокую кислотность, что плохо может сказаться на зубной эмали. Она может постепенно разрушаться, поэтому, если пьете сок, берите трубочку или чистите сразу зубы.
Апельсины также полезны
Апельсин – просто кладезь витаминов А, В1, В2, РР и, самое главное, витамина С. В 100 г мякоти апельсина содержится суточная норма потребления витамина С.
Кроме того, в апельсине есть флавоноиды – вещества, регулирующие рост организма и оказывающие антиоксидантное действие.
Напомним, что названы самые вредные сухофрукты.